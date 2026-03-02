“遺体をコンクリートで固めよう”父に提案され「すぐに返事できなかった。やり方がむごいから」大阪・八尾コンクリ詰め遺体事件 女児の叔父が裁判で涙ながらに当時の状況語る
コンクリート詰めにされ、１８年もの間、放置された女の子。裁判で叔父は「父親などに助けを求めたが頼ることができなかった」と述べました。
（飯森憲幸被告）「玲奈のことはかわいくて大事な子だと思って接していた」
起訴状によりますと飯森憲幸被告は約２０年前、当時住んでいた自宅でめいの岩本玲奈さん（当時６）に暴行を加えて死亡させ、コンクリート詰めにした遺体を八尾市の住宅に遺棄した罪に問われています。
３月２日の被告人質問で飯森被告は、被告の姉が実の子である玲奈さんの育児を被告に任せはじめ、愛情をもって接していたものの玲奈さんが言うことをきかなかったことから徐々に暴力を振るうようになったとしたうえで、家族からはサポートを受けられず相談先がわからなかったと述べました。
（飯森憲幸被告）「父に面倒をみてほしいとお願いしたが、お前がみろと断られた。このままだと（玲奈さんを）たたく回数が増えると思った」
また、玲奈さんが亡くなった際、父親から「遺体をコンクリートで固めよう」と提案されたと述べました。
（飯森憲幸被告）「すぐに返事ができなかった。やり方がむごいから」
涙ながらに当時の状況を語った飯森被告。被告人質問は３日も行われます。