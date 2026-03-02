大型トレーラーに載せられ道路を移動するロマンスカーＶＳＥ＝１日午前１時２５分、海老名市めぐみ町

「白いロマンスカー」として親しまれた小田急電鉄のロマンスカーＶＳＥの先頭車両１両が１日未明、同電鉄海老名車両基地（海老名市めぐみ町）から大型トレーラーに載せられて、海老名駅近くのロマンスカーミュージアム（同）に搬入された。１９日から１階で展示する。

ＶＳＥは２００５年３月から２２年３月まで、２編成が定期運行された。延べ走行距離は２編成で約６２３万キロに上り、約２千万人を運んだ。

展示へ向け昨年１２月、喜多見電車基地（東京都世田谷区）から相模大野駅近くの大野総合車両所（相模原市南区）に移動。先頭車両１両を切り離し、内外装のリフレッシュを行ってきた。今年２月２８日未明、同車両所から別の電車で展示車両を押して線路上を走り、海老名車両基地へと移動させた。

展示車両は長さ１８・２メートル、重さ２９・７トン。大型トレーラーに載せられたＶＳＥは３月１日午前１時過ぎ、車両基地から道路上に出て、約２００メートル離れたミュージアム搬入口に運ばれた。深夜にもかかわらず、熱心な鉄道ファンが数多く集まり、道路上を移動するＶＳＥの様子を撮影していた。