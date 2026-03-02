towana(fhána)、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』新挿入歌、ギャバン・ルミナスのテーマソング「Chase your way!」を担当！4月1日発売主題歌CDに収録決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

新たな特撮ヒーローシリーズ【PROJECT R.E.D.】の記念すべき第1弾作品として、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』。

1日に放送された第3話「キキとコト」で使用された挿入歌「Chase your way!」を、2026年4月1日発売の主題歌CDに収録することが決定した。

本楽曲は園田健太郎氏が作詩・作曲・編曲を務め、第3話で登場したギャバン・ルミナスのテーマソングとなる。

歌唱を担当するのは、数多のアニメ主題歌を担当しジャンルを超えたリスペクトを集める3人組バンド・fhánaのボーカル、towana。どこまでも伸びやかで、水晶のような透明感を湛えたハイトーンボイス。その凛とした透明感のある歌声は、金色のヒーロー ギャバン・ルミナスの軽やかなアクションを彩る。

●リリース情報

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌

4月1日発売

価格：￥2,750（税込）

三方背ケース仕様

購入者特典：超宇宙刑事ギャバン インフィニティ リムーバブルステッカー

＜収録内容＞

LOVE IS THE STRONGEST（『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌）

歌：May’n

作詩：マイクスギヤマ 作曲：佐野仁美 編曲：つちやみさと 振付：Smile紗季

What’s a Hero（挿入歌）

歌：May’n

作詩・作曲・編曲：園田健太郎

Chase your way!（挿入歌）

歌：towana（fhána）

作詩・作曲・編曲：園田健太郎

他

●配信情報

「LOVE IS THE STRONGEST」

配信中



配信リンクはこちら

http://gavan.lnk.to/LOVE-IS-THE-STRONGEST

＜プロフィール＞

towana（fhána）

3人組クリエイティブ・ユニット「fhána（ファナ）」のメインボーカル。

どこまでも伸びやかで透明感に満ちたハイトーンボイスが特徴で、物語性の強い楽曲の世界観に寄り添いながら、聴き手の心に深く突き刺さるエモーショナルな表現力を持ち合わせている。音楽活動以外では、独自の感性を活かしたファッションや写真への造詣が深く、SNSで発信されるライフスタイルも支持を集めている。

2022年にはソロデビューも果たし、グループの枠を超えたボーカリストとして表現の場を広げており、「Chase your way!」で初めて東映特撮作品に参加。

