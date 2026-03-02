山田花子、自宅でくつろぐ9歳次男顔出し公開「雰囲気似てる」「自然体な姿が素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/03/02】お笑いタレントの山田花子が3月2日、自身のブログを更新。次男の姿を公開した。
【写真】50歳女芸人「ママと雰囲気似てる」9歳次男＆愛犬の自宅ショット
山田は「おはようございます」「今朝は早起きしてロケです！！息子たちより早く出勤」とつづり、次男の写真を投稿。黒縁の眼鏡をかけ、白のポロシャツを着用した息子が、足元に毛布をかけてクッションソファに座るリラックスした姿を披露した。
また、次男の足元には愛犬の姿もあり、「おやつゲットしたジュリエット 食べるの必死でお尻向けてます」とつづっていた。
この投稿は「息子さん、大きくなりましたね」「微笑ましくてほっこり」「ママと雰囲気似てる」「自然体な姿が素敵」と反響を呼んでいる。
山田は、2010年にトランペット奏者の福島正紀氏と結婚し、2012年6月に長男、2016年5月に次男を出産した。（modelpress編集部）
◆山田花子、次男が自宅でくつろぐ様子披露
◆山田花子の投稿に「雰囲気似てる」と反響
