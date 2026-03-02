【大人気連載プレイバック】#58

【小林雅英氏コラム】監督発案の豪州船上パーティーは船酔いと酒酔いのWパンチ

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回は広島やメジャーで活躍した黒田博樹氏について語られた、小林雅英氏による「ブルペンから走り続けた13年間」（第23回=20年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

■小林雅英氏による「ブルペンから走り続けた13年間」（第23回=20年）を再公開

黒田博樹は2004年のアテネ五輪に出場、共に戦った仲間で、なおかつ学年が一緒の同級生です。

この時の代表選手たちとは苦労を共にした連帯感があり、頻繁に食事をしたりお酒を飲んだりするわけではなくとも、どこか特別な存在になっています。

黒田もそのひとり。2008年は僕がインディアンス、黒田がドジャースで同じメジャー1年目のシーズンでした。

どちらが先に連絡したかは定かではありませんけど、黒田とは電話で長話をした思い出があります。

たまたまドジャース戦で僕が好投し、逆に黒田は投球で苦しんでいた時期。黒田はツーシームを主体に組み立て、僕もツーシームに似たシュートが武器でした。先発と抑えの違いはあってもタイプが似た投手同士。自然とピッチングの話題になり、僕は黒田に「こんな感じで投げてるよ」と自分の考えを話しました。

僕も当時ルーキーでしたが、ツーシーム主体の右腕に対して、メジャーの左打者はアウトコース寄りの沈むボールを待っているケースが多いと感じていました。

外角低めは比較的、安全なコースですが、外に外に投げ続ければ打者もボールの軌道に合わせてくる。待っているところに投げれば相手の思うツボですが、そういった打者心理を逆に利用できないかと思ったのです。

メジャーはツーシームやカッターといった動く速球が主体ですが、フォーシームといわれる回転の奇麗なストレートを投げる投手はあまりいません。だからこそフォーシームは意外と効果的ではないかと、そんなふうに考えた。打者が外角低めに沈むツーシームを待っているところに、球筋が素直でむしろ浮き上がって見えるフォーシームを投げ込めば面食らうのではないかと。

案の定、メジャーでフォーシームは効果的でした。打者は低めに沈む軌道に合わせてスイングしてくるから、同じコースへフォーシームを投げ込むとバットはボールの下を通過して空振り、もしくはボールの下っ面をこすってファウルになるんです。

打者に外角低めのツーシームだけではない、同じコースにくるフォーシームもあるということを認識させられたらしめたもの。投球の幅がグンと広がり、スライダーもこれまで以上に有効になりました。そうしたことを黒田に伝えると、電話の向こうでうなずいているのがわかりました。

シーズン中に他球団の選手と技術的な話をする機会はあまりありませんでしたけど、リーグが違ううえに、共に五輪を戦った同級生です。2人そろっていい結果を出せるに越したことはないでしょう。

黒田は日米通算203勝。ドジャースとヤンキースで5年連続2ケタ勝利をマークしました。僕との長電話が少しでも参考になったとすれば、同級生の友人としてこれほどうれしいことはありません。

▼こばやし・まさひで:1974年5月24日、山梨県大月市生まれ。都留高、日体大、東京ガスから、98年ドラフトでロッテを逆指名し1位入団。2001年から07年まで7年連続20セーブを達成。05年は最多セーブ（29）に輝き、チームの31年ぶりVに貢献した。08、09年はMLBのインディアンスに在籍。その後は巨人、オリックスを経て11年限りで引退。オリックス、ロッテでコーチを歴任。日米通算530試合で40勝39敗、234セーブ、防御率3.14。

