■これまでのあらすじ

離婚して実家に戻っている美月と、お菓子作りが趣味の佳乃。美月は佳乃に娘を預けて職探しをしていたが、ある日、佳乃が自宅で趣味の教室を開くと言い出した。ママ友だし親友なのにこれからはお金を取ると言われ、美月はバカにされているようで怒りが収まらなかった。

【美月sideSTORY】趣味を仕事にするなんて、私との違いにモヤモヤが止まらなくて…。こっちは離婚して実家帰ってきても、親からは「仕事を探せ」としつこく言われてばかり。しかも親がいるから安心と思ったのに、まさか母親が父の工場の手伝いで忙しくなり、娘を見てくれることもない。

娘は小学1年生だけど、ひとりでの留守番は嫌がるから、佳乃さんだけが頼りなのに…。それなのに佳乃さんは教室を開くと決めてからは、一気にお高く止まるようになって、私のお願い事をあまり聞いてくれなくなってしまいました。しかも娘を預かることすら、今度からは「インターホンでお断りさせていただく」って言われて…。私の娘を預かるぐらいでどうしてそんな高飛車な態度を取るの！脚本:みゆき、イラスト:ふゆ(ウーマンエキサイト編集部)