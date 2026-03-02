「ちょっと預かるぐらい大丈夫でしょ？」少し前まではごはんも用意してくれたのに！【優しさを食い尽くすママ友 第2話】
■これまでのあらすじ
離婚して実家に戻っている美月と、お菓子作りが趣味の佳乃。美月は佳乃に娘を預けて職探しをしていたが、ある日、佳乃が自宅で趣味の教室を開くと言い出した。ママ友だし親友なのにこれからはお金を取ると言われ、美月はバカにされているようで怒りが収まらなかった。
【美月sideSTORY】
趣味を仕事にするなんて、私との違いにモヤモヤが止まらなくて…。
こっちは離婚して実家帰ってきても、親からは「仕事を探せ」としつこく言われてばかり。しかも親がいるから安心と思ったのに、まさか母親が父の工場の手伝いで忙しくなり、娘を見てくれることもない。
それなのに佳乃さんは教室を開くと決めてからは、一気にお高く止まるようになって、私のお願い事をあまり聞いてくれなくなってしまいました。
しかも娘を預かることすら、今度からは「インターホンでお断りさせていただく」って言われて…。
私の娘を預かるぐらいでどうしてそんな高飛車な態度を取るの！
脚本:みゆき、イラスト:ふゆ
(ウーマンエキサイト編集部)