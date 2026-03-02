ポンド売り優勢、中東有事の影響を警戒＝ロンドン為替



ロンドン序盤、全般に中東有事の影響が警戒されるなかで、ポンドの軟調さが目立っている。ポンドドルは一時1.3320レベルと年初来の安値を広げている。ポンド円は東京市場での上昇は一服しており、210.54付近を高値に、足元では209.50割れへと反落している。対ユーロでも小幅にポンド安水準を広げている。



中東有事を受けて、原油相場が高騰しているものの、英経済にとってはそれ以上にサービス業や金融業への打撃が懸念されているようだ。ポンドは、原油通貨の一面もあるが、この局面ではリスク敏感通貨の面が強くなっている。



GBP/USD 1.3320 GBP/JPY 209.44 EUR/GBP 0.8785

