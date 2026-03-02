おととし（2024年）の豪雨で大きな被害があった戸沢村蔵岡地区で恒例の「紙風船まつり」が開かれました。多くの住民が避難生活を続ける中、復興への願いを込め祭りを継続させた住民たちの思いに迫ります。



2月28日、この日は戸沢村蔵岡地区で年に1度開かれる「紙風船まつり」の日です。

住民たちが地区の公民館前に集まり、活気のある声を響かせました。



「頑張れ！」



21回目を迎えたことしの祭り。復興への希望のともしびが照らされました。





「3・2・1それ！おー上がったみなさん拍手をお願いします」「紙風船まつり」は地区を盛り上げようと2006年から行われてきた蔵岡地区の冬の風物詩です。祭りの主役は高さ4m、幅2mの巨大な紙風船。地区の住民たちは紙風船に願い事などを書き込み、冬の夜空に飛ばします。「さあ明日へいけいけいけWe love japan上がれ！」蔵岡地区はおととし7月の豪雨で69世帯すべてが被災。住民の多くは現在も避難生活を送っています。住民たちは今後、地区を離れ、村内の高台の地域に集団移転する予定です。豪雨被害の影響が色濃く残っていた去年のまつりでは紙風船の制作を断念。代わりに住民たちの願いを書き込んだ小さなスカイランタンを飛ばしました。「いけいけいけ！飛んだ！やった！」蔵岡ふるさと塾横山雅生塾長「来年はなんとか頑張って紙風船1基でも上げられればいい」あれから1年。ことしは住民の有志でつくる「蔵岡ふるさと塾」のメンバーが1基の紙風船を完成させました。込めた願いは「蔵岡復興」です。蔵岡ふるさと塾鈴木博也さん「復興に向けて蔵岡の人間頑張っているよと見せたい」蔵岡ふるさと塾横山雅生塾長「あと1週間。無事に上がることを願っている」蔵岡ふるさと塾横山雅生塾長「厳しいな。無理だな。風がやっぱり強すぎて予報を見るとこれからますます強くなるので紙風船は無理」まつり当日。会場には強い風が吹き付け、紙風船の打ち上げが難しい状況にありました。会話「ただ膨らますだけ。写真撮るだけ。上げないで。そういうやり方もある」蔵岡ふるさと塾横山雅生塾長「子どもたちがスカイランタンに願い事を書いて上げられればと思って」蔵岡ふるさと塾横山雅生塾長「やっぱり無理だな。風と一緒に流れてその辺に引っかかってしまう。上には上がらない」この紙風船は秋田県仙北市・上桧木内地区の住民たちが作ったもの。紙風船作りを通して長年、交流があり、去年、蔵岡地区と同様に豪雨災害に見舞われていました。蔵岡地区会山崎昇会長「いいな。感激だな」祭りの開始に合わせ、会場には住民たちが続々と詰めかけました。「久しぶり。あらあらかわいいこと。お姫様みたい。初めまして」午後6時。祭りが幕を開けました。蔵岡ふるさと塾横山雅生塾長「できれば紙風船スカイランタンも上げたかったが、風の状況で上げることができないが、披露することはまだできると思う。なんとかそれが皆さんの希望の光になるようにこれからも頑張っていきたい」そしていよいよ紙風船の披露です。「上げると思うと風吹いてくるな」「もっと広げて」「頑張れー」戸沢学園の生徒「とってもきれいだった。思った以上に大きくてすごいと思った」横山塾長の孫朔士くん「火がすごくてもう言葉に表せません」横山塾長の孫あおいちゃん「楽しかった」蔵岡ふるさと塾鈴木勝幸さん「天気に恵まれないと今の時代大変だ。来年こそいい紙風船が上がるように期待してこれから頑張っていく」蔵岡ふるさと塾横山雅生塾長「来年は紙風船上げたい。心の底から来年も再来年もずっと続けばいいと思っている。紙風船が復興のともしびとなって皆さんの心に残れば」紙風船まつりはこれからも蔵岡地区の絆をつなげる存在としてあり続きます。