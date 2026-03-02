「僕が家族のために頑張らないと…」すぐに家を出る妻には限界！ 義弟がシングルになることを決意するまで
ある日、義弟（夫の弟）が我が家に来ました。
玄関に立つ姿は、以前より少しやつれて見えます。「久しぶり」と笑ったその声は、どこか疲れていました。
隣には、小学校に上がったばかりの息子くん。奥さんの姿はありませんでした。
その言葉は静かで、重く響きました。私は思わず息をのみました。
義弟をダイニングテーブルに案内しましたが、しばらく黙っていました。
私がコーヒーを出すと、湯気の向こうで、ようやく口を開きました。
「結婚してすぐは、うまくいってたと思うんです。でも、子どもが生まれてから、だんだん変わりました」
奥さんは出産後、短時間のパートを始めたそうです。家に帰ると彼女は何もしませんでした。
「私だって働いてるの！」が口ぐせになり、掃除も洗濯も食事の支度も、すべて彼の担当になっていきました。
「僕も焦ってたんです。だから『じゃあ僕が全部やるよ』って言ってしまって」
その一言をきっかけに、彼は朝の支度から夜の片付けまで引き受けるようになりました。
「子どもが熱を出した日のことなんです」
そう言って、義弟は少し顔を伏せました。
息子がまだ3歳のころ、38度を超える熱を出したそうです。
夜中に泣き続ける子どもを前に、奥さんは突然、声を荒らげました。
そのまま夫に子どもを任せ、玄関を出て行ったといいます。
「最初は、ちょっと外で頭を冷やすだけだろうと思ってました。でも、朝になっても帰ってこなくて…」
仕事から帰ったばかりの義弟が、休む間もなく食事の支度や育児に追われる横で、当然のようにスマホを片手にくつろぐ妻…。
繰り返されるお金の無心…こんな一方的な搾取、限界を超えてボロボロになっている彼の姿なんて、もう見ていられません…!?
義弟の我慢をよそに、ますますエスカレートするとんでもない妻の行状とは――？
＞＞ 【まんが】義弟が離婚を決意するまで
(ウーマンエキサイト編集部)
(ウーマンエキサイト編集部)