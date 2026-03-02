ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「私、母親と同じ子育てしちゃうのかな…」幼少期のトラウマの言葉を… 「私、母親と同じ子育てしちゃうのかな…」幼少期のトラウマの言葉を封印していたのに言ってしまいそう 「私、母親と同じ子育てしちゃうのかな…」幼少期のトラウマの言葉を封印していたのに言ってしまいそう 2026年3月2日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ たしかに「お姉ちゃんなんだから！」とハッキリとは言っていないものの、娘には伝わってそうですよね。実際、弟より我慢を強いられているように見えますし。そうこうしているうちに娘が幼少期の自分と同じようなことを言いだしてしまい…！ 世代間連鎖が起きてしまった!?【まんが】お姉ちゃんでしょ！と言いたくない(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】お姉ちゃんでしょ！と言いたくない 「僕が家族のために頑張らないと…」すぐに家を出る妻には限界！ 義弟がシングルになることを決意するまで 謝罪なの？何のために送ってきているの？っと思った矢先…【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.186】