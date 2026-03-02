【安楽亭】おこさまセット半額にお肉増量も！特別価格で食べられる「幻の肉の日祭り」は3月8日まで開催中。

焼肉レストランの安楽亭では、2026年3月8日まで、今年2月に29日がなかったことにちなんだ特別企画「幻の肉の日祭り」を開催しています。

定番人気の「ファミリーカルビ」もお得に

3月8日まで、"29日がない2月"にちなんだ特別企画を開催中。家族や友人とでも、おひとりさまでも楽しめるクーポンが揃っています。

・「ファミリーカルビ」が特別価格

安楽亭の定番メニュー「ファミリーカルビ」が、肉の日にちなんだ特別価格になっています。

通常価格638円のところ、クーポン利用で319円に。

・「人気盛り」が550円オフ

家族やグループで楽しめるボリューム満点の盛り合わせ「人気盛り」が税抜500円（税込550円）オフでお得に食べられます。

セット内容は、ファミリーカルビ／中落ちカルビ／ファミリーロース／焼き野菜。お肉の重量は360gです。

通常価格3828円のところ、クーポン利用で3278円に。

・対象のランチメニューがお値段そのままでお肉増量

人気のランチはお肉1.5倍増量（80 g→120g）に。ごはんとスープは無料でおかわりできます。

対象メニューは、「ザ・定番 ファミリーカルビランチ」（1188円）と、「ザ・定番 豚肩ロースランチ」（1023円）です。

・おこさまセット半額

おこさまセット3種が半額に。ひな祭りのお祝いにもぴったりです。

対象メニューは以下の通り。

・おこさまごはんセット：通常価格319円→159円

・おこさま焼肉セット：通常価格506円→253円

・おこさまカレーセット：通常価格473円→236円

いずれも税抜価格から半額です。

「幻の肉の日祭り」は、コスモス店・ぼたん店では実施していません。

クーポンの利用方法など、詳しくは安楽亭公式サイトのフェア情報ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部