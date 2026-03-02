好きな人に恋人がいたら？「腕噛んで眠ります」男性アイドルの回答に女性陣悲鳴

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

2月26日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして本多大夢＆浜川路己（ROIROM）、若槻千夏が出演した。

浜川の独特すぎるコメントに、女性陣が困惑する一幕が…。

【映像】腕を噛むROIROM 浜川路己

今回の番組内ドラマ「あざと連ドラ」では、初恋相手が忘れられないまま“彼氏いない歴＝年齢”の女性が描かれた。

思いがけずその初恋相手と飲みに行くことになるも、相手には恋人がいることが判明する。

スタジオでは「好きな人に恋人がいたら想いを伝えるか？」という話題に。本多は「絶対に伝えないですね」と力強く即答。「もう誰かの恋人じゃないですか。人のものって取っちゃダメじゃないですか」と当たり前の大原則を口にした。

浜川は「好きな人の幸せを願うんだったら、『想いを伝えるべきじゃない』って判断した場合は…」と言うと、「腕を噛んで眠ります」と続けた。

腕を噛みながら必死に我慢する様子を再現する浜川に、女性陣から「怖いよ」「怖いよね」と悲鳴が上がる。若槻は「意外な言葉しか出てこない」と大笑いしていた。