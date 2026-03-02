【ベルクスの最新チラシ】令和7年産「つや姫」3769円、キャベツ1玉160円！日替わりセールがお得《6日まで》
東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。
最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。
チラシの売り出し期間は、2026年2月28日から3月6日までです。
95円商品をチェック！
編集部が注目したのは、3月3日（火）のお買い得品です。まずは「88円均一セール」（税込95円）の対象商品をチェックしていきましょう。
●雪国ぶなしめじ／まいたけ／エリンギ（食べきりパック）各1パック
●オランジェ ストロベリーホワイトチョコどらやき 1コ
●オランジェ ストロベリーホワイトチョコのプチシュー 5コ入
●コカ・コーラ スプライト／ジンジャエール 各700ml
●ファンタ グレープ／オレンジ 各700ml
●ハウス とけうまカレー 甘口／中辛／辛口 各170g
また、3日は「生本まぐろサク」が本体価格よりレジにて"半額"！
半額シールが貼ってある商品が対象です。
さらに、令和7年産の宮城県産「つや姫」5kgは3769円。1家族1点限り、数量限定です。
日替わりセールで長いも52円、焼きそば85円
4日〜6日の目玉商品も一部紹介します。
＜4日（水）＞
●北海道産他長いも（100gあたり52円）※100kg限定
●国産銘柄ポーク豚肉こま切れ（超メガ盛り）（100gあたり106円）
＜5日（木）＞
●愛知県産他キャベツ（1コ160円）
※先着200人、1家族1コ限り
●マック食品 うちの焼きそば 135g×3（85円）
※先着300人、1家族1点限り
＜6日（金）＞
●グリコ パピコ チョココーヒー 80ml×2（106円）
●グリコ ジャイアントコーン 140ml（106円）
●牧場しぼり 生キャラメル／ミルク 各120ml（106円）
なお、仁戸名店はセール内容が異なります。
※画像は公式サイトより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）