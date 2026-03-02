【ベルクスの最新チラシ】令和7年産「つや姫」3769円、キャベツ1玉160円！日替わりセールがお得《6日まで》

東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。

最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

チラシの売り出し期間は、2026年2月28日から3月6日までです。

95円商品をチェック！

編集部が注目したのは、3月3日（火）のお買い得品です。まずは「88円均一セール」（税込95円）の対象商品をチェックしていきましょう。

●雪国ぶなしめじ／まいたけ／エリンギ（食べきりパック）各1パック

●オランジェ ストロベリーホワイトチョコどらやき 1コ

●オランジェ ストロベリーホワイトチョコのプチシュー 5コ入

●コカ・コーラ スプライト／ジンジャエール 各700ml

●ファンタ グレープ／オレンジ 各700ml

●ハウス とけうまカレー 甘口／中辛／辛口 各170g

また、3日は「生本まぐろサク」が本体価格よりレジにて"半額"！

半額シールが貼ってある商品が対象です。

さらに、令和7年産の宮城県産「つや姫」5kgは3769円。1家族1点限り、数量限定です。

日替わりセールで長いも52円、焼きそば85円

4日〜6日の目玉商品も一部紹介します。

＜4日（水）＞

●北海道産他長いも（100gあたり52円）※100kg限定

●国産銘柄ポーク豚肉こま切れ（超メガ盛り）（100gあたり106円）

＜5日（木）＞

●愛知県産他キャベツ（1コ160円）

※先着200人、1家族1コ限り

●マック食品 うちの焼きそば 135g×3（85円）

※先着300人、1家族1点限り

＜6日（金）＞

●グリコ パピコ チョココーヒー 80ml×2（106円）

●グリコ ジャイアントコーン 140ml（106円）

●牧場しぼり 生キャラメル／ミルク 各120ml（106円）

なお、仁戸名店はセール内容が異なります。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）