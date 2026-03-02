去年2月、北秋田市で新聞配達中の女性を車ではねて死亡させたとして危険運転致死の罪に問われている男の裁判で、検察が懲役12年を求刑しました。



弁護側は懲役4年の判決を求めています。



起訴されているのは北秋田市の無職若松大和被告、現在は鈴木大和被告37歳です。



起訴状などによりますと鈴木被告は去年2月、酒を飲んだあとに普通乗用車を運転し、北秋田市元町の市道で新聞配達をしていた56歳の女性をはねて死亡させたとして危険運転致死の罪に問われています。





また、女性をはねたにもかかわらずその場から走り去ったとしてひき逃げの罪にも問われています。2日の裁判で検察は「記憶をなくすほど深い飲酒をした上での危険な犯行で、事故直後の自分の保身だけを考えた行動は強い非難に値する」と指摘し、懲役12年を求刑しました。一方、弁護側は「今後二度と飲酒、運転をしないと深く反省していて、母親の監督も期待される」などとして、懲役4年の判決を求めました。鈴木被告は裁判の最後に「大切な人生、大切な命を奪ってしまい本当に申し訳ございませんでした」「誠心誠意、一生罪を償っていきます」と述べました。判決は11日に言い渡されます。