戦争の惨禍や教訓を伝える“戦争遺跡”の調査事業について、県教育庁は新年度予算案に89万円を盛り込んでいます。



有識者などによる調査委員会の開催や情報の整理による一覧表の作成、それに主要な“戦争遺跡”の選定などを行う方針を2日の県議会で示しました。



県教育庁は“戦争遺跡”の調査対象を、1868年に始まった戊辰戦争から第二次世界大戦終結までの構造物や痕跡などとする予定です





去年8月から10月にかけて各市町村から“戦争遺跡”の情報を集めて取りまとめたところ、約900件が報告されました。終戦直後に男鹿市の本山に墜落したアメリカの爆撃機B29の残骸など、はっきりと形が残っているものは数えるほどで、8割近くが戦後に建てられた慰霊碑などの石碑です。県教育庁はこうした“戦争遺跡”の調査事業として、新年度予算案に89万円を盛り込んでいます。2日の県議会で、学識経験者など5人による調査委員会の年3回の開催や情報の整理による一覧表の作成、それに主要な“戦争遺跡”の選定などを行う方針を示しました。新年度から2年間の事業で、最終的に調査報告書を作ることにしています。終戦から80年余りが経った中、調査の結果を生かした文化財指定などを通して“戦争遺跡”の保全が進むかが焦点の一つです。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします