3月24日22時よりNHK総合で放送される長谷川博己主演のスペシャル時代劇『眠狂四郎』の新キャストとして、宅麻伸、今野浩喜、佐藤江梨子、西村まさ彦、神保悟志、原沙知絵、本田博太郎が出演することが決定。あわせてメインビジュアルが公開された。

本作は、柴田錬三郎による豪剣小説を原作に、NHKと東映京都撮影所がタッグを組んで制作するスペシャル時代劇。名刀・無想正宗を手に必殺の「円月殺法」を駆使する孤高の剣士・眠狂四郎を長谷川が演じ、悪を斬り捨てるダークヒーローの姿を描き出す。

宅麻は狂四郎に密命を託す老中・水野忠邦の御側衆・武部仙十郎、今野は静香（黒島結菜）の従者で盲目ながら高い戦闘力を持つ喜平太、佐藤は狂四郎を用心棒として頼りにする賭場の中盆・文字若を演じる。また、将軍家斉の下で権勢を振るい狂四郎の敵となる老中・水野忠成役に西村、裏では切支丹一党の頭目として暗躍し狂四郎の命を狙う豪商・備前屋役に神保、狂四郎が幼いころに非業の死を遂げた母・千津役に原、そして名刀・無想正宗を狂四郎に奪われる剣の師匠役に本田が決定した。

公開されたメインビジュアルは、「何ものにも属さない中性的（ジェンダーレス）なたたずまい」をコンセプトに制作。“孤高の武士”を表現するため、長谷川のシルエットと狂四郎のアイデンティティである青い瞳が生かされている。クリエイティブプロデューサーの稲垣護とアートディレクターの大島慶一郎がタッグを組み、フォトグラファーの内田将二らが集結して作り上げられた。

演出を務める一色隆司は、「長谷川博己さんも、ご一緒した大河ドラマ『麒麟がくる』以来5年ぶりのNHKドラマ出演、何も起きないはずはありません」とコメントを寄せている。

コメント●宅麻伸（武部仙十郎役）『眠狂四郎』新たに主演を務められたのは長谷川博己さん！長谷川さんとは初共演ですが、とても凛とした眠狂四郎に美しさを魅せて頂きました。私は忠邦なる人物を狙う刺客を切り捨てるよう狂四郎に命を出す人物と言う役ですが、此処に甦った眠狂四郎に乞うご期待を!!と声を大にして伝えさせて頂きたい！ 先代眠狂四郎を演じられた田村正和様とも共演させて頂いたご縁もありますゆえ、深い愛と期待に溢れ挑ませていただきました。

●今野浩喜（喜平太役）喜平太を務めさせていただいた今野浩喜です。目の不自由な方を演じるのがこんなに難しいのかと、自分の引き出しの無さ・そしてキャパの狭さの確認が出来ました。演者の立ち位置、カメラ位置が全然分からないし何より殺陣がもう...…。別に目が見えていても鈍臭いのに、です。相手の方、殺陣師の方には大変ご迷惑おかけしました。かなり不向きだぞ？ なんでこの役おれだと思った？ 日本中の役者に断られたのか？と歳が歳なら自暴自棄になる所でした。中々ない経験でしたので今後の人生にも多少響きそうです。

●佐藤江梨子（文字若役）『眠狂四郎』時代劇の『バットマン』のように思えました。自分の美学があって、ダークヒーローのようにも見えて、色っぽくて、クールで、長谷川博己さんにはぴったりの役だと思います。脚本を通じて、（仲間であっても）自分と他者の価値観が違くて当たり前なんだと教わる作品でもありました。有難く学びのある撮影でした。私の役は、賭場を仕切る中盆の『文字若』を演じさせて頂きました。令和の『眠狂四郎』公開を楽しみにしてます。

●一色隆司（演出）令和に『眠狂四郎』をリブートさせたい･･･その為にNHK時代劇のノウハウと太秦の伝統が化学反応を起こすべく京都に集結しました。長谷川博己さんも、ご一緒した大河ドラマ『麒麟がくる』以来5年ぶりのNHKドラマ出演、何も起きないはずはありません。数々の名優が演じた眠狂四郎を、スペシャル時代劇と呼ぶにふさわしいスケール感とストーリーに乗せて皆様にお届けしたいと思います。必殺・円月殺法が今の時代にさく裂します!!

（文＝リアルサウンド編集部）