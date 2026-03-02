フェイラーのデザインが彩る春色のテーマパーク！　「LOVERARY BY FEILER」が原宿で10周年記念ポップアップを開催中

ハンカチやポーチ、バッグなど、大人女子の心をくすぐるアイテムを多数展開しているフェイラー。今年はブランドのギフトコンセプトショップ「LOVERARY BY FEILER」が10周年の節目を迎え、記念ポップアップイベント「LOVERARY LAND」を、2月27日から3月5日の期間限定で開催しています。

春色の遊園地のような世界観で作られた本イベントにお邪魔し、イベントの見どころをご紹介します！

■10周年をお祝いする夢色のテーマパーク

イベント会場であるWITH HARAJUKUの地下1階に降りると、サーカスのテントをイメージしたゲートがお出迎え。「テーマパーク」がコンセプトとなった、ピンクを基調としたキュートなポップアップスペースに入るとスタンプカードをもらえます。

コンテンツを体験し、スタンプを全てそろえるとポップアップ限定ステッカーがもらえるのだとか！ また、フェイラーアプリをダウンロードのうえ、メンバーズ新規登録を行うと先着で虹色のオリジナルわたあめがプレゼントされます。

会場内にはゲームコーナーもあり、「ラブラリー『ラーメンイッチョウ！』輪投げ」と「ラブラリー『オースシ』ダーツ」の2つのゲームを楽しむことができます。

「ラブラリー『ラーメンイッチョウ！』輪投げ」は食欲をそそるラーメンをモチーフにした人気のデザイン『ラーメンイッチョウ！』をモチーフにした輪投げです。ボードにもラーメンが描かれていて、思わず「イッチョウ！」と声を出しながら投げたくなります。

もう一つの人気デザイン『オースシ』がモチーフになっているのは「ラブラリー『オースシ』ダーツ」。こちらは先端にマグネットがついたダーツを投げて、1回まで挑戦できます。フェイラーらしい独特の折り目で描かれたカラフルなお寿司がかわいいですね。

両方のゲームに参加して10点を獲得し、ポップアップ内のショップで商品を購入すると、先着で田中シェンさんが描きおろしたファッショナブルなイラストを使用したブックマーク型ギフトカード（9枚セット）がプレゼントされるそうなので、ぜひ挑戦してみてくださいね。

また、会場内には人気デザイン『ラブラリーモクバ』をイメージしたフォトスポットも登場。Instagram または XでFEILER公式アカウントをフォローし、ハッシュタグ「＃ラブラリーランド」と「＃フェイラー」を付けてイベントの様子を投稿した方にプレゼントされる、会場限定のオリジナルステッカーも用意されているので、ぜひ写真でも思い出を残してくださいね。

■人気デザインが目白押しのショップも登場

イベントでフェイラーの世界観を楽しんだ後は、特設ショップでお買い物も可能です。ポップアップ内で登場した「オスーシ」などの人気デザインをはじめ、フェイラーの特設サイトで公開されているストーリー「10th Anniversary 10 Stories」に登場するアイテムなど、たくさんのデザインが並びます。

5,500円（税込）以上ご購入の方が挑戦できるガチャガチャも用意されており、ラブラリー バイ フェイラーの商品のほか、会場限定ノベルティが当たります。この機会にぜひ、お気に入りのアイテムを見つけてみてはいかがでしょうか。

■お気に入りの一冊を選ぶように、フェイラーのアイテムと出会ってみて

「ラブラリー バイ フェイラー」のショップ名は、LOVE（愛）とLIBRARY（図書館）を組み合わせた造語で、「図書館でお気に入りの本を選ぶように商品を選んで欲しい」という想いが込められているのだとか。

ゲームを体験しながら10年の歴史を楽しめるイベントに並ぶデザインは、フェイラーのこだわりを感じるものばかり。ぜひ、色とりどりのアイテムの中から自分だけのお気に入りを選んでみてくださいね。

■開催概要

期間：2月27日（金）〜3月5日（木）

時間：11:00〜20:00

場所：WITH HARAJUKU（ウィズ原宿） B1F（東京都渋谷区神宮前1丁目14-30）

スペシャルサイト：https://www.feiler-jp.com/loverary_10th_anniversary/#/

（取材・文：マイナビウーマン編集部）