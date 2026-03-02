2月26日（木）～3月1日（日）にかけてパシフィコ横浜で開催された「CP+2026」の来場者数が、同広報事務局から発表された。総来場者数は5万8,924人で、前回の5万5,791人を上回った。

～CP+2026の記事一覧はこちら～

会期中の来場者の内訳は次の通り。

2月26日（木）：10,012人（2025年：9,840人） 2月27日（金）：13,483人（2025年：12,516人） 2月28日（土）：19,499人（2025年：18,771人） 3月1日（日）：15,300人（2025年：14,664人） 4日間累計：58,294人（2025年：55,791人）

初日から前回を上回るペースで、4日間ともに前回比で100%超の来場者数となった。ピークは3日目の土曜日で19,499人。来場者の男女比、年齢層などのレポートはまだ公開されていない。

「CP+2026」は過去最多となる149の企業・団体が参加。その内、新規出展社数が45社、海外出展社数が38社で、こちらも過去最多となった。

なお、オンラインイベントのアーカイブ期間は3月2日（月）～3月31日（火）となっている。