星野源アルバム『Gen』はいかにして生まれたのか。メイキングドキュメンタリー映像公開

星野源のアルバム『Gen』のメイキングドキュメンタリー『Making of “Gen” - 星野源 “Gen”ができるまで』が公開された。

■2025年の各種年間ベストアルバムに名を連ねた『Gen』の深層を紐解く

本動画は、2025年5月にリリースされた星野源の6thアルバム『Gen』に収録された全16曲の制作の裏側に迫る内容。星野のプライベートスタジオ“808スタジオ”での作業風景や、コラボレーションアーティストとの海外での制作の様子など、撮り溜められていた貴重な未公開ドキュメント映像を交えながら、本映像のために新録された星野のインタビューとともに『Gen』の深層を紐解いていく。

リスナーや批評家から絶賛を受け、2025年の各種年間ベストアルバムにも名を連ねた『Gen』はいかにして生まれたのか。星野源というひとりの音楽家の尽きることのない“創造”の源泉とそのプロセスの一端が垣間見られる映像となっている。

なお、4月22日には映像作品『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』がリリースされることが発表済み。本作には『Gen』リリース直後の2025年5月から10月にかけて開催された全国・アジアツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』より、6月25日の大阪公演2日目の模様を完全収録。「Star」「Mad Hope（feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes）」「Eureka」など『Gen』収録曲の他、「地獄でなぜ悪い」「SUN」「恋」「ドラえもん」を含む全24曲、約2時間45分にわたるライブパフォーマンスが余すところなく収められている。

2025年11月に新曲「いきどまり」をリリースし、2026年に入ってからは韓国での初のアリーナライブや、盟友・山岸聖太と全国を巡ったコメンタリーツアーを成功裏に終え、3月8日には『星野源のオールナイトニッポン』のオンラインイベントも予定されている。

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』

