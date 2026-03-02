「日経225ミニ」手口情報（2日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限27万8312枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月2日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の27万8312枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 278312( 278312)
ソシエテジェネラル証券 188305( 188305)
バークレイズ証券 84368( 84368)
SBI証券 94772( 43784)
松井証券 29602( 29602)
日産証券 25659( 25659)
楽天証券 48404( 24846)
サスケハナ・ホンコン 21700( 21700)
JPモルガン証券 14328( 14328)
ビーオブエー証券 10681( 10681)
三菱UFJeスマート 17551( 10427)
モルガンMUFG証券 9528( 9440)
BNPパリバ証券 9231( 9231)
みずほ証券 7864( 7776)
インタラクティブ証券 5534( 5534)
SMBC日興証券 5311( 5295)
マネックス証券 5124( 5124)
野村証券 4872( 4834)
ゴールドマン証券 4197( 4165)
広田証券 3122( 3122)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5310( 5310)
ソシエテジェネラル証券 4707( 4707)
バークレイズ証券 4021( 4021)
フィリップ証券 270( 270)
楽天証券 1039( 263)
SBI証券 643( 243)
マネックス証券 193( 193)
松井証券 142( 142)
三菱UFJeスマート 156( 110)
日産証券 76( 76)
ドイツ証券 69( 69)
インタラクティブ証券 63( 63)
JPモルガン証券 20( 20)
豊証券 14( 14)
光世証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 152( 152)
ソシエテジェネラル証券 98( 98)
フィリップ証券 71( 71)
インタラクティブ証券 31( 31)
楽天証券 38( 20)
三菱UFJeスマート 43( 19)
松井証券 16( 16)
SBI証券 32( 12)
JPモルガン証券 10( 10)
マネックス証券 9( 9)
日産証券 9( 9)
ドイツ証券 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース