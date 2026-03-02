「TOPIX先物」手口情報（2日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万620枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月2日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万620枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10620( 10620)
ソシエテジェネラル証券 10221( 10221)
バークレイズ証券 5353( 5353)
ゴールドマン証券 2947( 2467)
JPモルガン証券 1989( 1989)
ビーオブエー証券 1752( 1752)
モルガンMUFG証券 1378( 1378)
サスケハナ・ホンコン 1172( 1172)
シティグループ証券 948( 948)
HSBC証券 919( 919)
ドイツ証券 504( 504)
UBS証券 471( 471)
BNPパリバ証券 362( 362)
日産証券 338( 338)
インタラクティブ証券 217( 217)
SBI証券 269( 215)
野村証券 173( 161)
松井証券 71( 71)
三菱UFJeスマート 64( 50)
広田証券 25( 25)
SMBC日興証券 12( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
バークレイズ証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース