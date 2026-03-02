「TOPIX先物」手口情報（2日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限3万1565枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月2日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の3万1565枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 31565( 29965)
ABNクリアリン証券 22719( 22562)
バークレイズ証券 16681( 16480)
ゴールドマン証券 12328( 6640)
モルガンMUFG証券 6944( 6555)
JPモルガン証券 7585( 6335)
シティグループ証券 8120( 2543)
BNPパリバ証券 2694( 2348)
ビーオブエー証券 2296( 2115)
ドイツ証券 2025( 2025)
サスケハナ・ホンコン 1896( 1896)
野村証券 2272( 1625)
みずほ証券 1668( 1473)
日産証券 941( 941)
UBS証券 1255( 741)
SMBC日興証券 723( 638)
SBI証券 520( 484)
三菱UFJ証券 358( 358)
広田証券 355( 355)
大和証券 4086( 306)
三菱UFJeスマート 52( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
日産証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
SBI証券 6( 6)
フィリップ証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
