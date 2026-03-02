「日経225先物」手口情報（2日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限9388枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月2日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9388枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9388( 9368)
ソシエテジェネラル証券 3590( 3590)
バークレイズ証券 3470( 3470)
SBI証券 2168( 1168)
サスケハナ・ホンコン 962( 962)
日産証券 679( 679)
楽天証券 1119( 615)
JPモルガン証券 575( 575)
ビーオブエー証券 557( 557)
松井証券 473( 473)
三菱UFJeスマート 493( 365)
モルガンMUFG証券 314( 314)
ゴールドマン証券 573( 253)
UBS証券 264( 244)
インタラクティブ証券 186( 186)
マネックス証券 160( 160)
フィリップ証券 131( 131)
ドイツ証券 128( 128)
BNPパリバ証券 188( 58)
シティグループ証券 51( 51)
山和証券 51( 51)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 277( 277)
ソシエテジェネラル証券 158( 158)
SBI証券 136( 114)
楽天証券 181( 73)
日産証券 41( 41)
バークレイズ証券 38( 38)
ドイツ証券 22( 22)
松井証券 17( 17)
三菱UFJeスマート 17( 11)
ゴールドマン証券 8( 8)
マネックス証券 8( 8)
インタラクティブ証券 5( 5)
フィリップ証券 4( 4)
光世証券 3( 3)
モルガンMUFG証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
