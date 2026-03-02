村岡県政4期目が本格始動です。



一般会計の総額が7800億円余りの県の新年度当初予算案などを審議する、山口県議会3月定例会が開会しました。



2月の県知事選挙で4選を果たした村岡知事は冒頭、所信を述べました。



（村岡知事）

「私は『成長と安心の好循環』により、県民の誰もが豊かさと幸せを実感できる山口県を実現するため、自ら先頭に立ち、県民の皆様方と力を合わせ、全身全霊で取り組んでまいる所存」





県の新年度当初予算案は、一般会計の総額が7863億円となっています。県産米を5kg購入した際に1kgを上乗せするキャンペーンなど、国の経済対策を活用した物価高・賃上げへの集中的な支援策も盛り込まれ、村岡知事の就任以降、2番目の規模となっています。脱炭素化に向け国が産業集積を支援する「GX戦略地域」選定を目指し、コンビナート企業への支援費用を盛り込むほか、県が貴賓車として保有し、通常は県議会副議長の公用車として使われている高級車「センチュリー」１台が更新を検討する基準に達したことから、県はセンチュリーではないミニバンタイプの新たな車両を購入する方針で、およそ７００万円を計上しています。3月定例会は9日に代表質問、翌10日から一般質問が行われ、新年度予算案など64議案を審議します。