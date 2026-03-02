明治安田J1百年構想リーグ。

2月28日に行われたウエストグループの第4節「V・ファーレン長崎」は、ホームで「セレッソ大阪」に競り勝ち、ピーススタジアムでの “J1初勝利” を挙げました。

V・ファーレンは、前節2得点の活躍を見せたJリーグ史上初のジャマイカ人選手、ノーマン キャンベルを先発に起用。

J1で8年ぶりの勝利を挙げた前節の勢いそのままに、この試合も序盤からペースを握ります。

前半10分にはマテウスがシュートを放ちますが、セレッソの元日本代表ゴールキーパー 中村航輔が好セーブ。

その後も翁長のダイレクトボレーや、山田 陸が積極的にシュートを放ちますが、再三に渡って中村に阻まれます。

それでも迎えた38分、中盤で山口がルーズボールを拾って長谷川につなぎ、最後はマテウス。

無回転の強烈ミドルシュートがネットに突き刺さり、先制点を奪います。

後半は相手に攻め込まれる時間が続きますが、体を張ったディフェンスで守り切り、1対0で勝利。

今シーズン初の無失点で連勝。ピーススタジアムでは、J1初勝利となる白星を挙げました。

（高木 琢也 監督）

「リードしてるということで少し受け身にはなったが、トータル的に総合的に非常に良かった。チーム全体で得点を許さないという部分はすごく出ていたと思うので、これからまだまだ(リーグ戦は)続くが、いい自信になったと思う」

次節は8日、アウェーで「ガンバ大阪」と対戦します。