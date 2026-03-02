2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合

野球日本代表「侍ジャパン」は2日、京セラドームでオリックスとの強化試合を戦う。岡本和真内野手（ブルージェイズ）が合流し、この日球場に姿を見せた。前日はナインと決起集会に参加。絆を深め「すごく楽しい雰囲気の中で過ごしました」と語った。

試合前に会見。「痛いところもない。本当に順調に実戦をやってきましたし、体調はいいと思います」とコメントした。この日からメジャー組の出場が解禁となったが、先に会見した井端弘和監督が「（岡本は）昨日帰国しているので、今日は練習だけです」と語っていた。

前日はチームの決起集会に参加。焼肉店で絆を深めた。「大人数なのでいろいろな会話がありながら、すごく楽しい会になったと思います」と話した。大谷翔平ら30人超が参加したこの会。吉田正尚はインスタグラムのストーリー機能で「菅野さんゴチです」と、最年長の36歳・菅野智之への感謝を記していた。

前回のWBC優勝も経験している岡本は「すごく皆さんの期待も大きいと思いますし、そういう中でもみんなで1試合1試合戦っていきたいなと。頑張りたい」とコメント。「試合に出る出ない関係なく、チームの勝ちに貢献できるように。バッティングで打てるように、少しでも貢献したいと思います」と意気込んだ。



（THE ANSWER編集部）