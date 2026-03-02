シャオミ・ジャパンは、スマートフォンの域を超えた撮影体験を提供する最新モデル「Xiaomi 17 Ultra」と、ライカ初の国際市場向けスマートフォン「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」の2機種を2026年3月5日に発売します。

「Xiaomi 17 Ultra」

記事のポイント これまでライカレンズを搭載したスマホなどは多数発売されましたが、ライカブランドとしてスマートフォンを発売するのは国際市場向けでは初めて。背面のコントロールリングによるカメラライクな操作性や、ライカの名機を再現するフィルターモードなど、ライカのこだわりが詰まっています。スマホのカメラ性能を重視したい方にオススメです。

両製品とも「撮る喜びと高揚感」を極限まで追究したスマートフォン。2億画素の大型センサーと光学可変望遠システムによる卓越した望遠性能を備え、メインカメラには圧倒的なダイナミックレンジを実現するLOFIC技術搭載の1インチセンサーを備えています。

「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」は、「Xiaomi 17 UItra」が持つ撮影性能に加え、背面カメラリングによるコントロール機能や、ライカ名機の写りを再現するフィルターモードを搭載。さらに、所有する喜びを高める専用ケース、レンズキャップ、ストラップなどを同梱した豪華な特別パッケージになっています。

トリプルカメラ×大型センサーで高画質撮影

Xiaomi 17 Ultraは、あらゆる焦点距離で優れた汎用性と高精度の光学性能を誇るトリプルカメラシステムを採用。色再現、コントラスト、解像度などあらゆる面において、これまで以上に美しく精細な表現力を実現しています。

↑トリプルカメラシステムを採用。

望遠レンズは75mm - 100mm間の可変光学ズームに対応。2億画素の大型センサーが被写体を緻密に捉えます。これにより、遠く離れた被写体やポートレート、さらには望遠での夜景撮影が大きく進化しています。また、最先端のAI技術も組み合わせることで、約400mm相当（17.2倍）の高品質な望遠撮影も可能です。

↑一眼レフカメラのような望遠撮影も可能。

この卓越した望遠性能を支える要素として、ライカ「APO」技術によるレンズ設計を採用。被写体の色収差を最小限に抑え、極めて高い解像力と忠実な色再現性を実現しています。

大型センサーとLOFIC HDRの組み合わせにより、夜景などの暗いシーンもしっかり撮影可能。さらに、4K 120fpsによるLog撮影に対応し、スローモーションからカラーグレーディングまで、あらゆるシーンでプロフェッショナルレベルの撮影が行えます。

ディスプレイは画素配列をRGBに適正化した新型「Xiaomi HyperRGBディスプレイ」を採用。フルRGBサブピクセル構造を採用することで、赤、緑、青それぞれのサブピクセルをフルに活用することができます。

↑「Xiaomi HyperRGBディスプレイ」を採用。

なかでも赤色サブピクセルは、優れた発光効率を持つ新開発のXiaomiカスタム M10 ディスプレイパネルを採用。これにより、2K解像度相当の高精細かつ鮮やかな画面表示を提供しながら、前世代と比較して消費電力を約26%削減しました。

SoCは「Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5」を搭載。驚異的な電力効率を維持しながら、並外れたパフォーマンスを発揮します。前世代と比べて、CPU性能は約20％、GPU性能は約23％、AI処理性能に関しては約37％と、大幅な進化を遂げています。

↑SoCは「Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5」を搭載。

Xiaomi 3DデュアルチャネルIceLoopシステムは、ベイパーチャンバーに生体模倣（バイオニック）の微細構造を採用し、熱伝導率を劇的に向上させています。高い冷却能力により、高負荷時でも余裕を持ってパフォーマンスを持続させます。

Xiaomi 17 Ultraは、6000mAhの大容量Xiaomi Surgeバッテリーを搭載。前世代から590mAhも容量が増加したことで、圧倒的なバッテリー持続時間を実現します。90W急速充電に加え、ワイヤレス充電にも対応しています。

カラーバリエーションは、ブラック/ホワイト/スターリットグリーンの3色。実売価格はストレージ容量512GBモデルが19万9800円、1TBモデルが21万9800円（いずれも税込）。

ライカのこだわりを凝縮した特別モデル

「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」は、ブランドを象徴する赤いLeicaロゴを背面に配し、側面には「LEICA CAMERA GERMANY」の刻印が施されています。ローレット加工のシルバーアルミフレームとブラックのファイバーグラスが鮮烈なコントラスト生み出し、クラシックなライカデザインの要素を再現しています。

また、「Leica UX / UI」による洗練されたテーマ、アイコン、レイアウトによって、プレミアムで統一感のある体験をもたらします。カメラUIからウィジェット、壁紙、フォントに至るまで、システム全体がライカのビジュアル言語で構築されています。バッテリー表示からスリープモード、カスタムウィジェットに至るまで、インターフェースのあらゆるレイヤーが、ライカを象徴する美学でデザインされています。

カメラを操る純粋な感覚をスマートフォンで体感すべく、背面カメラリングを回転させるという新たな撮影体験を提供。焦点距離、フォーカス、ボケ味などを割り当てて、精密なコントロールが可能です。

↑背面カメラに備えたコントロールリングで細かい調整が可能。

さらに、よりライカによる写りに近づけるべく、13種類の「Leica Looks」、5種類のLeicaレンズをモチーフとした「ボケ味シミュレーション」、伝説的なライカの名機である「Leica M3」「Leica M9」の絵作りを再現するLeica Essential Modeも搭載しています。

Leica Leitzphone powered by Xiaomiで撮影した写真は、コンテンツ認証イニシアチブ（CAI）をサポート。内蔵のセキュリティチップが、オリジナルの写真に暗号技術によって保護されたメタデータを付与し、来歴の検証とC2PA規格に準拠した著作権保護を可能にすることで、デジタル写真の透明性と信頼性を確保します。

カラーバリエーションはブラックのみ。実売価格はストレージ容量1TBモデルが24万9800円（税込）。

シャオミ・ジャパン 「Xiaomi 17 Ultra」 「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」 発売日：2026年3月5日 実売価格：Xiaomi 17 Ultra／19万9800円〜21万9800円、Leica Leitzphone powered by Xiaomi／24万9800円（いずれも税込）

