「甘め服苦手」でもイケる！【studio CLIP】大人にちょうどいい「刺繍レースパンツ」

レースや刺繍って可愛いけれど、大人にはちょっと甘すぎるかも……。【studio CLIP（スタディオクリップ）】の「刺繍レースパンツ」なら魅力はそのままに、落ち着いた雰囲気で大人コーデにおすすめです。甘めが苦手な人にもフィットしそうな、ちょうどいいアイテムをぜひチェックしてみて。

甘さ控えめでセンス◎な上品刺繍デザイン

【studio CLIP】「ブロック刺繍レースパンツ」\6,990（税込）

全面にあしらわれた刺繍レースが目を引くデザイン。ブラックベースの落ち着いた配色で甘すぎず、大人コーデにおすすめのアイテムです。リラクシーに穿きやすい、ゆったりとしたワイドシルエットもポイント。Tシャツやスウェットシャツなど、シンプルなトップスと合わせるだけでシャレ見えしそうです。

いつものコーデに一点投入で即あか抜け

「ブロック刺繍レースパンツ」のオフホワイトを着用した、大人のカジュアルコーデ。いつものシンプルパンツからチェンジするだけで、コーデをセンスよく格上げできそうです。ボリュームが出すぎない絶妙なシルエットなので、トップスをインしてもアウトしても決まりやすいのも魅力。スニーカーやフラットシューズとも好相性で、抜け感を演出したいときにぴったりです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M