パスポート忘れ、乗り遅れ…アウトorセーフ!?　人生の『ギリギリ間に合った・間に合わなかった』話

シンガーソングライターの近藤夏子とラジオDJのタケモトコウジが担当するラジオ番組で、「間に合った！ 間に合わなかった…」をテーマにメッセージを募集。間に合った安堵と、間に合わなかった悔しさが数々寄せられた。

まずは、“ギリギリ間に合った”エピソードから。



旅行業に携わるリスナーは、「海外旅行当日にパスポートを忘れたお客さんの対応で冷や汗をかいた」という。個人情報の観点から事前に預かることができないため、急きょ、本社に待機していた社員がお客さんの自宅へ取りに向かうことに。家族に事情を説明し、受け取って空港へ急行。





「出発前に無事受け取ることができ、『間に合った……』と全身の力が抜けた」と振り返るリスナーは、「最悪の事態を想定し、どう間に合わせるかを常にシミュレーションしておく大切さを痛感した」という。

身近な“ギリギリ”もある。

「コインパーキングを1時間58分で出庫し、なんとか2時間無料にすべりこんだ」という投稿には、スタジオも思わず共感を示した。

ほかに、「燃料が少ないとわかりつつ高速道路を走り、給油ランプが点灯。あわてて降りたガソリンスタンドで、『残り21キロ』の表示を見た瞬間、ひざが抜けそうになった」という声も紹介された。

「まだいけるやろ」の油断が、一気に恐怖へ変わった瞬間である。

“奇跡的に間に合った”という、ドラマのような体験談も届いた。



沖縄ツーリングの帰路、フェリーの乗り継ぎ時間に間に合わず、すでにゲートが閉まり出航寸前。諦めかけたそのとき、「乗るの？」と声をかけてくれた甲板の船員が巨大なゲートを再び開けてくれたという。

「完全に間に合っていなかったけれど、間に合わせてもらった奇跡」と振り返る投稿に、スタジオからも驚きの声があがった。

一方で、“間に合わなかった”エピソードも切実だ。

「1月が誕生日の妻に、まだプレゼントを渡せていない」という男性。多忙により買いに行くことができないようで、「妻も忙しいのは理解してくれている」と弁明するが、近藤は即座に「許せません！」と一刀両断。

近藤は、「どれだけ忙しくても、帰り道に駅前のお花屋さんで花を一輪買うことはできるはず。誕生日当日にお花を渡して、『今度一緒に欲しいものを買いに行こう』と伝えることはできるはず」と提案をした。

また、不燃ごみの日にわずかに間に合わず、遠ざかる収集車のテールランプを見送った朝の切なさや、推しのフォトセッション帰りに電車へダッシュするも乗り遅れ、20分のロスタイムを味わったという、“あるある”エピソードも紹介された。

パーソナリティーのタケモトコウジと近藤夏子

人生は、ほんの数分、数秒で明暗がわかれることがある。間に合ったときの安堵、間に合わなかったときの脱力。そのどちらもが、日常を少しだけドラマチックにしている。ラジオに寄せられた声は、そんな“ギリギリ”の瞬間を鮮やかに映し出していた。

※ラジオ関西『Clip月曜日』より