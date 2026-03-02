歌手の三丘翔太が２日、神奈川・横浜市開港記念会館でデビュー１０周年記念コンサートを行った。

自身の愛称にちなんだ「ミッツー（３・２）の日」に地元・横浜で節目のコンサートを開催し、喜びもひとしおだ。「図らずも３月２日に１０周年の節目のコンサートを開催できて、幸せでいっぱいでした。これまで今日が来るのが楽しみと、ここまで思うこともなかったので、昨晩は寝付けませんでした」とかみ締めた。

横浜でカラオケ喫茶を営む祖父母の影響で、幼少期から演歌に慣れ親しんで育った。０９年の「ＮＨＫのど自慢」では、北島三郎の「北の漁場」を歌ってチャンピオン。その後カラオケ大会に出演し、審査員だった水森英夫氏にスカウトされ、１１年から４年半レッスンを積んだ。１６年に「星影の里」でデビューし、１０年を迎えた。「１年、１年、いろんな出会いがあった。その積み重ねに、このステージがあり、感慨深いですね」としみじみ話した。

デビュー前年の２０１５年から所属した芸能事務所「佐藤企画」が、１月いっぱいでタレントマネジメント業務を終了。三丘は香西かおりらが所属する「リルキアエンターテインメント」に移籍した。この日のコンサートは前事務所時代から計画したものだったため、開催にむけ「自分もどうなるのかなって思うことがありました」と不安を抱いたことも。無事にステージの上に立つことができ「マネジャーも１０年一緒で一蓮托生（いちれんたくしょう）。佐藤（宏榮）社長には１１年お世話になり、感謝しております」と語った。今後の目標には「また横浜でコンサートがしたいです。毎年こんなコンサートができたら」と力を込めた。

この日は「三丘史上“最派手”」と語った衣装で登場。ロングヒット中の最新シングル「華のひと」やデビュー曲「星影の里」を始め、横浜の名曲「よこはま・たそがれ」（五木ひろし）、「ブルーライト・ヨコハマ」（いしだあゆみ）など２３曲を披露し、３５０人を魅了した。