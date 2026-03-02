（伊東市役所前から中継）

私も久しぶりにこの伊東市に入って1日取材をさせてもらったのですけれども、前市長に対して、「裁判に発展して裁きを受けてほしい」という市民の皆さんの思いがある…、一方で、卒業証書を中心に、「とにかく真実が知りたいです」…という思いがいまだに強いことがよく感じ取れました。



ここからは伊東市議会の青木副議長にお話をうかがっていきます。よろしくお願いします。青木さん、まずはですね、前市長の書類送検を受けて、最初にどんなふうに感じられましたか？





（伊東市議会 青木 敬博 副議長）そうですね、一歩進んだな…っていう感じです。やはり、この後、起訴されるかどうかわからないですけれど…起訴されて裁判になって、“田久保劇場”がクライマックスに向かっていくのか…っていうのを考えています。（伊藤 薫平 キャスター）考えているという…？（伊東市議会 青木 敬博 副議長）そういうふうに…最後みんなが、国民の皆さんや市民の皆さんが望む…ハッピーエンドになるといいな…っていうのが正直な気持ちです。（伊藤 薫平 キャスター）なるほど。そして、きょうは杉本市長にもお話をうかがうことができたのですが、裁判に発展して有罪になった場合の仮定の話という中で、損害賠償請求を、市としても考える可能性があるという話があったのですが…。（伊東市議会 青木 敬博 副議長）市長がどこを指しているかわからないんですけれど、例えば公職選挙法で有罪になるならば、100%とはいえないですけど、当選自体が無効になるかもしれないので、その間の…（伊藤 薫平 キャスター）市長の当選自体？（伊東市議会 青木 敬博 副議長）…はい…、そうするとお給料の返還も不可能ではないでしょうし、今、退職金は止まっていますけど、1年間の期限付きぐらいなので、今度これは起訴されれば、もうずっと裁判が終わるまで止めていられるので、有罪になったら、もちろん返してもらいますので…。（伊藤 薫平 キャスター）様々なところに影響を及ぼしそうですけれども…。あの…副議長でいらっしゃいますが、市議会としての今後の対応というのは何か考えられるものはあるんですか？（伊東市議会 青木 敬博 副議長）市議会として特にやることはもうないんですけれども、それでもしっかりと…協力を求められればしていきたいなとは思っています。（伊藤 薫平 キャスター）調査協力ということですね。（伊東市議会 青木 敬博 副議長）そうですね。（伊藤 薫平 キャスター）そして最後になりますが、伊東市政への影響は…改めてどうでしょう？（伊東市議会 青木 敬博 副議長）なんとか3月予算が間に合ったので、市民の皆さんに迷惑をかけることはないと思っているのですけれども、ただ、1億円という選挙費用を使ってしまったので、貯金は1億円減ってしまったな…っていうのは正直なところあります。（伊藤 薫平 キャスター）これは市民の皆さんの…ですから、税にも影響が及ぼされているということですよね。（伊東市議会 青木 敬博 副議長）そういうことです。（伊藤 薫平 キャスター）ここまで青木副議長にお話をうかがいました。どうもありがとうございました。（伊東市議会 青木 敬博 副議長）ありがとうございました。