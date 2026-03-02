第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕、甲子園）に出場する北照で２日、センバツ旗の授与式が行われた。昨秋の北海道大会で大車輪の活躍を見せたエース右腕・島田爽介（２年）は、新たな”商売道具”を身につけて聖地のマウンドに上がる。

開会式まで３週間を切り、日に日に緊張感が高まっている。２月の鹿児島、静岡合宿を経て調整は順調。昨秋、道大会全４試合で完投勝利を挙げた島田は「まっすぐのスピードや変化球の精度がレベルアップしている。人生において今、一番調子が良い」とうなずいた。

開幕前に現役のプロ野球選手から高級ベルトが届いた。送り主は、ＯＢの中日・斎藤綱記投手（２９）と高橋幸佑投手（１９）。特に高橋は島田の２学年上で、１年時には多くの助言を受けてきた尊敬する先輩だ。早速、２人の背番号「５９」と「６１」が刻まれたベルトを身につけて投球練習を行ったといい、「普段のベルトよりも引き締まって腹圧が高まるので、自分の１００％以上の力が出せる。投げていても全然疲れない。必ず良い結果を残したい」と白星で期待に応えていく。

６日に組み合わせ抽選会が行われ、チームは７日に今季初の対外試合を予定している。約１０試合ほどで実戦感覚を取り戻し、１３年ぶりの大舞台に臨む。東京都出身で、強豪・横浜との対戦を熱望する島田は「北照旋風というようなセンバツにしたい。完封勝利をしてチームをベスト４以上に導ければ」と力を込めた。