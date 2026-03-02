ENHYPENとの“夏の思い出”よみがえる ライブ映画入場者プレゼント第2弾ビジュアル公開
7人組グローバルグループ・ENHYPEN初のライブ映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』が、2月27日から2D・SCREENXで公開中、3月27日から4DX・ULTRA 4DXで公開される。それに合わせ、入場者プレゼント第2弾が公開された。
【ソロカット】白いLINEをバックに…ENHYPENインタビューカット
本作は、ENHYPENが日本で初めてスタジアムという大きな舞台に立った、2025年7月6日の東京・味の素スタジアム公演を余すことなく収録している。
入場者プレゼント第2弾は「クリアしおり（全7種ランダム）」（サイズ：135ミリ×45ミリ）。メンバーそれぞれのワンショットの日本限定ステージカットを使用した手に入らない貴重なアイテムとなっている。スマホの裏にはさむことができるサイズになっていて、携帯が可能。いつでもどこでもENHYPENとの夏の思い出がよみがえる。
配布期間は、3月6日から26日までとなる。
【ソロカット】白いLINEをバックに…ENHYPENインタビューカット
本作は、ENHYPENが日本で初めてスタジアムという大きな舞台に立った、2025年7月6日の東京・味の素スタジアム公演を余すことなく収録している。
入場者プレゼント第2弾は「クリアしおり（全7種ランダム）」（サイズ：135ミリ×45ミリ）。メンバーそれぞれのワンショットの日本限定ステージカットを使用した手に入らない貴重なアイテムとなっている。スマホの裏にはさむことができるサイズになっていて、携帯が可能。いつでもどこでもENHYPENとの夏の思い出がよみがえる。
配布期間は、3月6日から26日までとなる。