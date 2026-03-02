愛子さまが現代女流書展を初鑑賞「春の美しい歌ですね」　書道たしなむ雅子さまに習い幼い頃から習字の練習も

天皇・皇后両陛下の長女・愛子さまは、女性の書家による書道展を初めて鑑賞されました。

2日午前9時半ごろ、東京・日本橋の百貨店に春らしいクリーム色の装いで到着された愛子さま。

「楽しみにしてまいりました」と出迎えた関係者に笑顔であいさつされました。

「現代女流書展」は、日本を代表する女性書家が出品する国内有数の書道展です。

大学で、平安時代の女流歌人について学ばれた愛子さま。

顔を寄せてじっくりご覧になったのは、「万葉集」の中で志貴皇子が詠んだ和歌を書いた作品です。

「春の美しい歌ですね」と述べ、流れるような書体や余白の使い方について質問を重ねられました。

毎年開催される歌会始では、和歌を書にしたためることにも触れ、「書を勉強しなければと思いつつ」と、笑顔で話された愛子さま。

幼いころから、書に慣れ親しんでこられた愛子さま。

3歳のころには雅子さまの書き初めにならって習字をされる様子が。

ひらがなで「あいこ」と書かれていました。

2008年、7歳の頃には「犬」の1文字が力強く大きく書かれ、左下には、ひらがなで「あいこ」と小さな落款が。

2009年には干支の「牛」の1文字と「メダル」を。

そして2010年、9歳の誕生日には習字をされる愛子さまの映像が公開されました。

そこには、美しい姿勢で流れるような筆づかいの様子が。

この時書かれていた文字は、干支の「寅」と「由莉」。

愛子さまの愛犬の名前「由莉」をしたためられていました。

この年の宮内庁の職員文化祭に出品されたのは、半紙いっぱいに書かれた「父」と「母」でした。

小学校高学年になると、丁寧に力強く書かれ、まるでお手本のような美しい文字。

それには理由がありました。

結婚前から書道をたしなまれていた皇后・雅子さま。

即位を記念した2020年の特別展では、雅子さまの美しい書が公開されました。

母から娘へ受け継がれる美しい文字。

愛子さまは、墨の濃淡や筆の選び方など1点1点確認しながら鑑賞し、少し名残惜しそうな様子で会場を後にされました。