◇強化試合 侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日 京セラD）

5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う侍ジャパンは2日、京セラドームでオリックスと強化試合を行う。この日、ドジャースの山本由伸投手（27）とブルージェイズの岡本和真内野手（29）が合流し球場入り。全メンバーがそろった。

この日、岡本はチームバスで他の侍戦士たちと共に球場入り。大谷は鈴木と笑顔で話しながらバスを降りてきると、小突き合うなどリラックスした雰囲気を見せた。

山本は一人別の車で到着。上は黒のパーカー、下はグレーのスウェットとラフな格好で球場入りした。

山本は日本時間2月28日のジャイアンツとのオープン戦（アリゾナ州スコッツデール）で3回5安打2失点。最後の実戦登板を終え、同日中に帰国した。6日のWBC初戦・台湾戦の先発が見込まれている。

岡本はオープン戦4試合で9打数3安打、1本塁打4打点をマーク。日本時間28日にブルージェイズのキャンプ（フロリダ州ダンイーデン）を離れ、1日に帰国して大阪の宿舎入りしていた。オリックス戦の出場は体調を見て判断する。

岡本の合流で全30選手が集結。前夜には優勝した前回大会でも訪れた大阪市内の焼肉店で決起集会が開催された。