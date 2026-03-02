県南部のスーパー「よねや」2店舗が2日、リニューアルオープンしました。



秋田市のナイスの子会社に譲渡されて運営体制が代わったもので、地元の食材をより充実させて、3日から残る4店舗も順次オープンします。



「おはようございます、いらっしゃいませ～。」



県の南部に6店舗を構えるスーパーの「よねや」は先月、山形市の「ヤマザワ」から秋田市のナイスの子会社に譲渡されました。





リニューアルに向けた商品や会計システムの入れ替え作業が終わり、2日、先行して横手市と湯沢市の2店舗がオープンしました。スタートする店舗では、県産の生鮮食品や地域ならではの商品を充実させた品ぞろえとなっています。リニューアルする店舗の中で、売り場面積が最大となる横手市の「よねやハッピーモール店」は、食料品と日用品に加え、将来的には医薬品も取りそろえたいわゆる「ワンストップ型」のスーパーを目指す方針です。ナイス 齋藤寛之 社長「地域のおいしいものを取りそろえながら、地域の人たちと一緒に成長していきたい、そんな売り場をつくっていきたいと思います」3日以降、残る4店舗も順次リニューアルオープンする「よねや」。ナイスグループが運営するスーパーは「よねや」を加え、県内で合わせて17店舗になります。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします