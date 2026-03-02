県南部のスーパー「よねや」2店舗がリニューアル 経営を譲渡されたナイスの子会社が運営 残る4店舗も順次オープンへ 秋田
県南部のスーパー「よねや」2店舗が2日、リニューアルオープンしました。
秋田市のナイスの子会社に譲渡されて運営体制が代わったもので、地元の食材をより充実させて、3日から残る4店舗も順次オープンします。
県の南部に6店舗を構えるスーパーの「よねや」は先月、山形市の「ヤマザワ」から秋田市のナイスの子会社に譲渡されました。
スタートする店舗では、県産の生鮮食品や地域ならではの商品を充実させた品ぞろえとなっています。
リニューアルする店舗の中で、売り場面積が最大となる横手市の「よねやハッピーモール店」は、食料品と日用品に加え、将来的には医薬品も取りそろえたいわゆる「ワンストップ型」のスーパーを目指す方針です。
ナイス 齋藤寛之 社長
「地域のおいしいものを取りそろえながら、地域の人たちと一緒に成長していきたい、そんな売り場をつくっていきたいと思います」
3日以降、残る4店舗も順次リニューアルオープンする「よねや」。
ナイスグループが運営するスーパーは「よねや」を加え、県内で合わせて17店舗になります。
