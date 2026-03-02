ガソリンスタンドなどを展開する秋田市の「山二」が、新たに社会人野球チームを立ち上げました。



地域の活性化を図りながら、全国大会出場を目指します。



2日、発足した「山二」の硬式野球部。



人口減少が進む中、競技を通して活力を生み出そうと3年前から構想を練り上げてきたといいます。



秋田で働きたい、野球を続けたいという人に集まってもらおうと、県の内外で説明会を開くなどして部員を確保しました。





山二 西村幸彦社長「企業スポーツ活動に参画し秋田を盛り上げていきたい。一緒に秋田を元気にしようを合言葉に活動していきたいと考えております。弊社硬式野球部は近い将来、全国大会出場を目指し、また地域に明るい話題を提供できるよう努めてまいります。どうぞよろしくお願い致します」現在、選手として活動するのは県内出身者12人を含む22人。野球部に入りたいという高校生の入社も決まっています。部の活動として、県内の子どもたちを対象にした野球教室なども行っていきたい考えです。亀卦川祥太選手（宮城出身）「大好きな野球を今の小さい子、小学生・中学生だったりっていうところに野球の楽しさっていうところを試合を通じて知っていただいて、はじめる方々が一人でも多く増えればなと思っております」公式戦デビューは来月開幕する春の県大会の予定です。今後は、社会人野球の日本一を決める都市対抗野球大会出場を目指して練習を重ねていくことにしています。