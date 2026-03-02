Ayumu Imazuが、新曲「Bassline」を3月6日に配信リリース。また、アートディレクターの花房真也が手掛けたジャケットも公開となった。

本楽曲はプロデューサーにBoy Blueを迎えた、洗練されたミニマルなトラックに、緻密なメリハリを効かせたサウンドデザインのダンスナンバー。無駄を削ぎ落としたグルーヴの上で、抑制の効いた歌詞とコントロールされたボーカルが、シンプルでありながら身体を揺らす推進力を持ち、クールさと艶やかさが共存する一曲となっている。

なおAyumu Imazuは、新たにBMSGとパートナーシップを締結。本作からはユニバーサル ミュージック内のCapitol Recordsからのリリースとなる。

また現在、自身最大規模となる9都市を巡る全国ツアー『Ayumu Imazu LIVE TOUR 2026』のファンクラブ2次先行チケットが受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）