ゲレーロJr.が岡本和真に“宣戦布告”　チームメートだけど…「お前と俺は敵だ」　キャンプ中はスペイン語で会話【WBC】

WBC期間中は岡本とは「敵だ」と宣言したゲレーロJr.(C)Getty Images

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の開幕を前に、ブルージェイズのチームメート同士である2人の関係が、ひとまず「敵」になる。メジャー公式サイト『MLB.com』は、ブラディミール・ゲレーロJr.と、新加入の岡本和真の間に芽生えた友情が、大会期間中は封印されると伝えた。

米フロリダ州でのキャンプを終え、ドミニカ共和国代表に合流するためマイアミへ向かったゲレーロJr.。侍ジャパンの岡本とは、代表ではライバル同士となる。ゲレーロJr.は、地元カナダのスポーツ専門局『Sportsnet』のインタビューで、笑みを浮かべながら、こう答えた。

「彼に伝えたんだ。『土曜（3月7日）になったら、お前と俺は敵だ』ってね」

スプリングトレーニング中、2人は打撃練習で同じグループに入り、守備練習でも時間を共有してきた。言葉の壁を越えた交流も続いており、ゲレーロJr.は「彼は少し日本語を教えてくれているけど、あれは難しいよ。彼はスペイン語を少し話せるんだ。僕に話しかけるときはいつもスペイン語なんだ」と打ち明けた。すでに日本式のお辞儀で締めるオリジナルの握手も完成させているということからも、関係の深さがうかがえる。