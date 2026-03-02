ゲレーロJr.が岡本和真に“宣戦布告” チームメートだけど…「お前と俺は敵だ」 キャンプ中はスペイン語で会話【WBC】
WBC期間中は岡本とは「敵だ」と宣言したゲレーロJr.(C)Getty Images
第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の開幕を前に、ブルージェイズのチームメート同士である2人の関係が、ひとまず「敵」になる。メジャー公式サイト『MLB.com』は、ブラディミール・ゲレーロJr.と、新加入の岡本和真の間に芽生えた友情が、大会期間中は封印されると伝えた。
米フロリダ州でのキャンプを終え、ドミニカ共和国代表に合流するためマイアミへ向かったゲレーロJr.。侍ジャパンの岡本とは、代表ではライバル同士となる。ゲレーロJr.は、地元カナダのスポーツ専門局『Sportsnet』のインタビューで、笑みを浮かべながら、こう答えた。
「彼に伝えたんだ。『土曜（3月7日）になったら、お前と俺は敵だ』ってね」
スプリングトレーニング中、2人は打撃練習で同じグループに入り、守備練習でも時間を共有してきた。言葉の壁を越えた交流も続いており、ゲレーロJr.は「彼は少し日本語を教えてくれているけど、あれは難しいよ。彼はスペイン語を少し話せるんだ。僕に話しかけるときはいつもスペイン語なんだ」と打ち明けた。すでに日本式のお辞儀で締めるオリジナルの握手も完成させているということからも、関係の深さがうかがえる。
それでも、WBCは別物だ。野球が国民的スポーツであるドミニカ共和国と日本にとって、同大会は国の誇りを懸けた大舞台。ゲレーロJr.は胸元にドミニカ共和国（Dominican Republic）の頭文字を示した「D.R.」のペンダントを輝かせながら、代表入りへの思いを強調した。
「本当にワクワクしているよ。父は一度も出場したことがないんだ。あのユニフォームを着た僕を見たときの父の反応を見たい」
前回2023年大会は、右膝の違和感で出場を辞退。その悔しさも胸に、今回は満を持しての参戦となる。友情はいったん脇に置き、真剣勝負の幕が上がる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]