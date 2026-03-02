◆ＷＢＣ強化試合 オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）

ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２日、オリックスとの強化試合の試合前練習に参加。フリー打撃では計２１スイングで４本サク越えを放つなど、持ち前のパワーを示した。気心知れた亀井コーチが打撃投手を務める中、最後の４周り目には連発も披露。１日夕方に帰国したため２日の試合は欠場するが、練習前に「状態はいい」と話したようにコンディションは良好なようだ。

井端監督によると、岡本が帰国したのは１日夕方から夜にかけて。この日が初めての全体練習参加となった。ウォーミングアップなどを行った後にフリー打撃を実施した。

この日はメジャー組が出場解禁となる強化試合のオリックス戦だが、コンディション調整を優先し、欠場する見込みだという。

巨人からメジャー挑戦１年目の岡本はここまでフロリダ州ダンイーデンのチームキャンプで調整。オープン戦４試合で、打率３割３分３厘、１本塁打、４打点をマークするなど、順調に準備を進めてきた。「（ＷＢＣで）１試合でも長く、多く試合が出来るように。何とか貢献できるように頑張りたいと思います」と意気込みを口にしていた。

前回２３年大会は、準々決勝イタリア戦の３ラン、米国との決勝戦でソロアーチを放つなど大活躍。打率３割３分３厘、７打点の結果を残した。今大会は正三塁手として期待されている。

侍ジャパンは２月２７、２８日にバンテリンドームで中日と壮行試合を実施。ドジャース・大谷翔平らメジャー組は規定により、出場しなかった。試合の管轄がＷＢＣ側へと移る３月２日のオリックスとの強化試合（京セラドーム）から出場が可能。帰国直後の岡本はコンディション調整を優先させ２日の試合は欠場するが、本大会へ向けて調整を重ねていく。