お笑い芸人のバッテリィズが２日、都内でスカパー！３０周年特番「プロ野球２０２６ 大展望・開幕直前スペシャル」の収録時取材会に元広島監督・野村謙二郎氏、前西武監督・松井稼頭央氏と登場した。

昨年３月に「スカパー！ プロ野球アンバサダー」に就任したバッテリィズが、プロ野球で監督経験もある２人と、今シーズンの展望を様々な切り口から見ていく特番。２５日からＹｏｕＴｕｂｅなどで公開される。

収録を終えたエースは「あの頃見ていたレジェンド２人としゃべれて、本当に野球をやっていてよかった」と歓喜。寺家も「小学校の時の僕に教えてあげたいような幸せな時間でした」と口をそろえた。番組ではファンの優勝予想が取り上げられ、中日ファンの寺家は「世間の予想順位でドラゴンズはまだまだ低いっていうのが分かった。今年、覆して欲しいなって応援する力になりました」と意気込んだ。

今シーズン注目したいことを聞かれたエースは「メジャーに行った村上（宗隆）選手、岡本（和真）選手の穴をどう埋めるのかは気になる。戦力は落ちると思うんですけど、どう戦っていくか」。寺家は５日に開幕するＷＢＣに触れ、「今年は国際大会があるので、流れで（プロ野球界も）盛り上がっていったら」と野球界の更なる発展を願った。