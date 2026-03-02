アメリカ・イスラエルとイランによる攻撃の応酬は2日も続いています。トランプ大統領は軍事作戦の終了まで「4週間程度かかる」という見方を示しました。

ホルムズ海峡が事実上、封鎖状態となり日本への原油の輸入に影響が出るおそれがある中で、今後、政府はどう動くのでしょうか。

国会記者会館から中継です。

ホルムズ海峡といえば、10年あまり前、2015年の安倍政権下での「存立危機事態」の議論を覚えていらっしゃる方もいるかもしれません。

「存立危機事態」に認定されると集団的自衛権の限定行使も可能となりますが、では、どんな場合に認定されるのか。その具体例のひとつに挙げられたのが、ホルムズ海峡に機雷が敷設され原油の供給がストップし、日本の国民生活に「死活的な影響が生じるような場合」でした。

では今回、「存立危機事態」が認定される可能性はあるのか。

防衛省の幹部は、「ホルムズ海峡で機雷がまかれたからと言って、直ちに法律の要件を満たすものではない」。別の外務省幹部は、「日本が原油を全く輸入できず、国民生活が立ちゆかなくなれば別だが、そんなことにはならない」と指摘しています。

別の防衛省の関係者は、「アメリカ軍が中東で日本に助けを求める軍事的合理性がない。アメリカ軍はそんな戦い方をしない」とも指摘していて、現時点では可能性は低そうです。

──ただ、存立危機事態とまではいかなくとも、自衛隊が派遣される事態は想定されないのでしょうか。

「存立危機事態」のひとつ手前に「重要影響事態」という概念があります。これは、「放置すれば日本への直接攻撃に至るおそれがある事態」と定義されていて、アメリカ軍への「後方支援」などが、挙げられています。

地理的な制約はありません。つまり、ホルムズ海峡も除外はされません。ある防衛省関係者は、「攻撃が長引いてくると重要影響事態は、ありえるかもしれない」と話しています。

一方で、官邸幹部の一人は、「アメリカが日本に中東で後方支援を頼んでくることはないだろう」と指摘しています。

この存立危機事態と重要影響事態、木原官房長官は先ほどの会見で、「現在の状況が、該当するとの判断は行っていない」としつつ、「いかなる事態にも対応できるよう万全を期す」と強調しています。

日本政府としては、当面、日本人の退避の支援など安全確保に力を入れることになります。