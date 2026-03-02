全国で続々と店舗を増やしている「クレープとエスプレッソと」。今回紹介する堀江店をはじめ、東京の表参道や渋谷、京都の嵐山などにもあります。アパレル店やカフェ、ギャラリーなどが集結するトレンド発信地の大阪の堀江エリアに2025年12月にオープンしました。

「クレープとエスプレッソと」は、クレープの生地が特徴的。パリパリ、サクサクとした軽やかな食感で、まるでクッキーのような香ばしさがあります。“黄金クレープ”とよばれるこの唯一無二の生地は「パンとエスプレッソと」とバズグルメクリエイターが共同開発したもの。なんと開発に1年半もの歳月をかけた自信作です。

黄金クレープを焼き上げる工程を実際に見せてもらいました。鉄板に生地を広げ、こんがりとキツネ色に焼きあげていきますが、焼くのに技術がいりそうな結構な薄さです。

一枚ずつ丹念に焼き上げた生地に、ナイフで折り目をつけて生地を少し冷まし、トッピングしていきます。

生クリームやビスケットなどをトッピングし、折りたたみます。結構大きく見えますが、とても薄い生地なので、ペロリと食べられる軽やかさ。生地の配合は企業秘密だそうですが、食感のよさだけにはとどまらず、風味がよくて甘すぎずさまざまな食材にマッチしそうな香ばしさがあります。

そしてSNSを中心に注目を集めているのがこのキュートなルックスです。生クリーム&メルトチョコレートのデコレーションとイチゴで彩られたクレープが映えます。

「いちごチョコメルト」1600円

店内にはクレープがひと際映えるダークトーンの壁が用意されていますので、ぜひ写真を撮ってから味わってみてください♪ アートワークを背景に撮るといい感じです。

数あるメニューのなかでも大人気なのが、大阪名物のミックスジュースをイメージしたクレープです。中に忍ばされたミックスジュースのカスタードクリームを開発するのに力を注いだそうで、いかにも大阪のレトロ喫茶で出てきそうな昔懐かしい味を見事に再現しています。

「懐かしのミックスジュースメルトと生クリーム」1400円

ミカンやパイン、キウイなどの果物とやさしい甘さのミックスジュースカスタードを味わってみると、甘くてまろやかで、どこか懐かしい味わいにほっこりします。カスタードや生クリームは作り置きせず、その日使う分だけを仕込むそう。そしてこの生地、表面は手でバリバリに割れるほどにパリッとしていて、中身はもっちり。異なる食感が味わえて、食べ進めるのが楽しいです。

「ストロベリーショコラホワイトメルト」1600円

東京・表参道店でバズったショコラ生地のクレープもついに大阪上陸！チョコレートをたっぷり練り込んだ生地は、甘くて贅沢な一枚。写真は「ストロベリーショコラホワイトメルト」。風味豊かなショコラ生地にたっぷりと生クリームとイチゴ、カラメルビスケットをサンドし、ホワイトメルトでデコレーション。ショコラ生地と甘さ控えめの生クリームの相性が抜群です。

「ハムチーズエッグ」1000円

惣菜系のクレープはランチにもおすすめ。生地の上にふんわり焼いたタマゴととろ〜りチーズ、ジューシーなハムをトッピング。たっぷり巻いたシャキシャキレタスが食感のアクセントに。ケチャップ&マヨネーズ、ブラックペッパーで仕上げます。

「カフェラテ」650円

店名にもなっている看板商品のエスプレッソを使ったドリンクもぜひ。ほろ苦いコーヒーとまろやかなミルクのバランスがよく、クレープの香ばしさともよく合います。徒歩約3分と店からほど近い場所に堀江公園があるので、天気がいい日はテイクアウトして味わうのもおすすめです。クレープやドリンク以外に、ジェラートもありますよ。

明るくにこやかなスタッフの接客で、店の雰囲気もよかったです。店内には小さなイートインスペースもあり、映える写真を撮る人で賑わう、ほっこりとした空間になっていま。今後も「ミックスジュースメルト」に続くご当地メニューを開発予定だそうで、新展開にも目が離せません。ぜひ実際に訪れてみてくださいね。

■クレープとエスプレッソと堀江（くれーぷとえすぷれっそとほりえ）

住所：大阪府大阪市西区南堀江1-10-1 KT堀江

TEL：06-6556-7293

営業時間：11〜18時

定休日：不定休

アクセス：OsakaMetro四つ橋線四ツ橋駅から徒歩約3分

Text：鴨 一歌

Photo：小川康貴

