【7位〜12位】3月3日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】乙女座
総合運：★★★☆☆
今までは関心がなかったことに、好奇心を刺激されそうな日です。道具やチケットの購入など、すぐにでも行動を起こしたくなるかもしれません。しかし、今日のところは情報収集に徹することで、今後がより充実します。
恋愛運
今日は、思いがけないところに出会いがあるかもしれません。しかも、一瞬で恋をしてしまう可能性も大。ただ、最初はフレンドリーに接してみて。甘い空気は、さり気なく少しずつ出していくのが、関係を進めるポイントです。
｢これくらいの金額なら、いいかな｣とあまり深く考えずに買った後、必要なかったと気づくかも。ただ、慌てて買い物をしなければ、その失敗は防ぐことができます。お金を払う前に、目を閉じて深呼吸をしてみるといいでしょう。
ラッキーアイテム：帽子
ラッキーカラー：レッド
【8位】山羊座
総合運：★★★☆☆
ひとつの考えに偏ったり自分の感情を優先したりせず、バランスよく物事を見ることができる日です。だからこそ、重要なポイントを見極めたり、気づきがあったりするでしょう。すべての人に優劣をつけないことが、運気を生かすカギ。
恋愛運
「こうしてくれたらいいのに」「こうあってほしい」と、恋の相手への理想が高まる日。ただ、ありのままを受け入れようと心を切り替えれば、とてもやさしくなれる運気でもあります。「なにも変わらなくていいよ」と思ってみると◎。
金運
海外旅行やお金のかかる習いごとなど、少し大きな出費をしたくなりそうな運気です。｢自分を高めるための投資だ｣という勢いだけで決めるのは×。貯金や今後の収入なども冷静に考慮すると、金運全体がUPするヒントを発見できます。
ラッキーアイテム：ルームフレグランス
ラッキーカラー：スカイブルー
【9位】水瓶座
総合運：★★☆☆☆
ネガティブな発言は悪いものだ…と、考え過ぎないでください。今日は溜まる前に不満を聞いてもらうと、物事を前向きに受け止めることができて、順調に過ごせます。聞いてもらったら、相手の話にもたっぷりと耳を傾けるのがポイント。
恋愛運
ちょっとしたことがきっかけで、ケンカをしてしまうかも。腹が立つかもしれませんが「自分にも原因がある」と考えて、相手の立場から自分の発言や態度を振り返って。それを心がければ、絆が深まる仲直りができます。
金運
過去の失敗を振り返ってみると、今後さらに上手にお金と付きあっていくためのヒントを発見できる運気。さらに、今日新たな貯蓄計画を立てると、想像以上のペースでお金が貯まるかも。まずは、通帳などの記録を眺めてみて。
ラッキーアイテム：バスソルト
ラッキーカラー：ボルドー
【10位】牡羊座
総合運：★★☆☆☆
伸ばしたいと思っていた能力のアップが期待できる運気。基礎や基本を徹底的に追求してみるとよさそう。今日だからこそ気づけること、身につくことがあるはずです。また、ほかの人のやり方は気にしないのがベスト。
恋愛運
意外な人から注目されるモテ運がある日！ただあなた自身は「関係を進めていいのだろうか」と迷うかもしれません。深刻にならず、ひとまず近づいてからその先のことを考える…くらいでもOK。カップルも大胆な愛情表現が〇。
金運
自分の能力を上げるためにお金を使うと、想像以上に稼ぐ力をつけることができる日です。｢なにが一番稼げるか｣ではなく、｢なにが一番ワクワクするのか｣を考えてみて。そして、ひとつのテーマに絞ってスキルアップをはかりましょう！
ラッキーアイテム：アトマイザー
ラッキーカラー：グレー
【11位】双子座
総合運：★☆☆☆☆
これといった変化はなさそうな日ですが、だからこそできることもあります。特に、クローゼットや引き出しのなかなど、普段はあまり使わない場所の整理整頓や掃除をするのがオススメ。考えがまとまって、心までスッキリしそう。
恋愛運
普段は欠点だと感じているところも、見方を変えれば魅力だと気づける恋愛運。恋の相手に惚れ直す気分になりそう！その気持ちは、包み隠さずに伝えて〇。情熱的に心を込めて言葉にすれば、相手も愛のある言葉を返してくれるでしょう。
金運
今日は、他人ではなく身内のためにお金を使うといい日。欲しがっていた物をプレゼントしたり、好きなお菓子や食材を買って帰ったりするといいでしょう。離れている家族には、通販や郵送で贈り物をするのがオススメです。
ラッキーアイテム：エコバック
ラッキーカラー：シルバー
【12位】天秤座
総合運：★☆☆☆☆
誰かのなんでもないひと言が、嫌味や皮肉に聞こえてしまうかも。そのような場面では「こう感じる日なんだ」と割り切ってしまいましょう。相手も自分も責めずに受け流していると、運気も人との関係も良好になります。
恋愛運
自分で思う何倍も色っぽい魅力がにじみ出て、恋の相手の心を動かせる日です。ただ、ほかの人にもその魅力が伝わると、誤解が生じて恋の進展が遅くなる可能性も。恋人や好きな人に対してだけ、やさしさを見せるように心がけて。
金運
日用品や食費、交際費は、節約モードで過ごすといい日です。お金の使い方が、さらに上手になる発見ができそう。ただ、コンサートや演劇のチケット購入など、アート関連の出費は〇。後から｢買っておいてよかった｣と思えるでしょう。
ラッキーアイテム：キーリング
ラッキーカラー：ライトブルー