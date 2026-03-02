8日にホーム開幕戦を控えるモンテディオを応援しようと、2日、天童市でサポーターらがのぼり旗を設置しました。サポーターからは新スタジアム建設への出資が決まったことへの喜びの一方、モンテが出資企業の子会社になることへの不安の声も聞かれました。



モンテディオのホーム「NDソフトスタジアム」に近いJR天童南駅前では2日、天童市内のサポーターで結成された「モンテ応援隊」のメンバーらおよそ30人がのぼり旗や横断幕を設置しました。





応援隊のメンバー3人「ホームゲームが近づいてきましたね！」「そうですね。ホームでは絶対勝ってことしは優勝までいってほしい」「わくわくしている。いつもスタートが悪いので、好スタートを切れるように願っている。J1昇格を願ってやっている」「バンザイ、最後にしたいな」モンテディオをめぐっては、新たなスタジアム建設に向け、東京に本社を置く不動産開発会社「エスコン」が最大50億円を出資することが2月26日、発表され、資金調達のめどが付きました。応援隊のメンバー2人「本当に良かった。まして大きな会社がバックボーンになっていただいたので大盛り上がり。素晴らしいスタジアムに今まで行ったことがない人を巻き込んで輪を広げていくという部分では大きなチャンスだと思っている」「天童市民が一丸となってスタジアムの建設、モンテディオの応援をやっていきたい」一方で、エスコンがモンテディオ山形を子会社化する方針を示したことについて、応援隊のメンバーからは複雑な思いも聞かれました。応援隊のメンバー2人「モンテが子会社になるのは不安がある。常に観客が1万人以上入っているのは県民性が大きく影響していると思う。山形の会社が経営するのが当然だと思っている」「サポーターが離れるような気がして心配。変わらず地域に密着したチームを継続する形で運営してもらいたい」スタジアム建設の資金調達のめどが立ったことに伴い、モンテディオ山形は2日、県と天童市が実施している企業版ふるさと納税について、これまで一時休止されていた寄付の受け付けを再開したことを発表しました。一方、新スタジアム構想への出資決定をめぐり、モンテディオ山形の相田健太郎社長が報道機関の取材に対して不適切な言動を取ったとする一部週刊誌の報道について、モンテディオは2月28日、コメントを発表しました。コメントでは「真意とは異なる誤解を招く表現があったことは事実」とした上で、「モンテディオ山形に関わる全ての皆様に多大なるご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」などとしています。