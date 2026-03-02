アメリカ・イスラエルとイランによる攻撃の応酬は2日も続いています。トランプ大統領は軍事作戦の終了まで「4週間程度かかる」という見方を示しました。トランプ大統領の狙いについて、ワシントンから伝えます。

軍事作戦の終了には4週間程度かかるとしたトランプ大統領ですが、明確な出口戦略は描けておらず、国内からの批判が高まらないよう神経をとがらせています。

ロイター通信の最新の世論調査では、イランへの攻撃について、支持が27％、不支持が43％と不支持が大幅に上回りました。今後、アメリカ軍の死者が増えたり国内のガスや石油の価格が値上がりすれば、さらに支持が離れると分析しています。

そのため、トランプ氏はアメリカ軍の兵士3人が死亡したことを受け「さらに多くの犠牲者が出るだろう」と予防線をはり、少しでも反発を抑えようとしています。

――どのように軍事作戦の幕引きをはかるのでしょうか

トランプ氏はベネズエラの軍事作戦を成功体験として、地上軍を派遣することなく被害を最小限に抑え、軍事目的を達成したい考えです。

しかし、目的とする「体制転覆」を空爆だけで実現することは極めて難しく、イラン国民に自ら立ち上がるよう促しているのが現状です。トランプ氏は新たな指導部との対話に前向きな姿勢を示していますがイランの政権幹部は1日、「我々はアメリカと交渉しない」と述べていて早期に外交的な解決に導くことも難しい状況です。

出口戦略なき軍事作戦により、中東地域が不安定化するリスクが高まっているといえます。