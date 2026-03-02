グルメが魅力的だと思う「群馬県の道の駅」ランキング！ 2位「ぐりーんふらわー牧場・大胡」を抑えた1位は？【2026年調査】
日差しの温もりに春の気配を感じる日が増え、家族や友人とおいしいものを探しにドライブへ出かけたい気分が高まっている人も多いのではないでしょうか。地域の名産品が集まる「道の駅」は、ドライブの休憩場所にとどまらず観光スポットとしても大きな役割を果たし、SNSやメディアでも頻繁に取り上げられにぎわいを見せています。
All About ニュース編集部は2月16〜17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、グルメが魅力的だと思う「群馬県の道の駅」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【6位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「以前、前橋に寄った際、寄りました。牧場ならではの食べ物があり、魅力的でした」（30代女性／新潟県）
「地元の新鮮な食材を使ったグルメが充実していて、ソフトクリームや軽食もおいしく、休憩しながら楽しく食事ができるからです。家族で立ち寄っても満足できる点が魅力だと思いました」（30代女性／和歌山県）
「自然豊かで写真は映えました。また、お昼はモツ煮定食を食べましたが美味しかったです」（30代男性／徳島県）
▼回答者コメント
「園内で焼くパン、地元米雪ほたかを使用したおにぎり等食に対するレベルが高いのと子供が遊べるアスレチック、温泉施設があるので」（50代女性／福岡県）
「乳製品の鮮度が良くて、乳製品が好きな僕みたいな人はすごい魅力的でした。とくに飲むヨーグルトなどとても美味しかったから」（10代男性／福井県）
「サーモンや、川場ヨーグルトなど名物も多く、食べ歩きだけでも一日楽しめる充実度」（40代男性／大阪府）
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は2月16〜17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、グルメが魅力的だと思う「群馬県の道の駅」を紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位：ぐりーんふらわー牧場・大胡（前橋市）／34票2位は「ぐりーんふらわー牧場・大胡（前橋市）」でした。赤城山の南麓に位置し、高さ22mのオランダ型風車がシンボルの牧場併設型ロードステーション。広大な敷地ではポニーや羊との触れ合いが楽しめ、売店では新鮮な乳製品や地元の農産物、ソフトクリームなどが人気を集めています。
▼回答者コメント
「以前、前橋に寄った際、寄りました。牧場ならではの食べ物があり、魅力的でした」（30代女性／新潟県）
「地元の新鮮な食材を使ったグルメが充実していて、ソフトクリームや軽食もおいしく、休憩しながら楽しく食事ができるからです。家族で立ち寄っても満足できる点が魅力だと思いました」（30代女性／和歌山県）
「自然豊かで写真は映えました。また、お昼はモツ煮定食を食べましたが美味しかったです」（30代男性／徳島県）
1位：川場田園プラザ（利根郡川場村）／67票1位は「川場田園プラザ（利根郡川場村）」でした。全国屈指の人気を誇る道の駅です。広大な敷地内には、川場産コシヒカリ「雪ほたか」を使用したおにぎり専門店や、本格的な石窯ピザ、自家製ソーセージ、さらには地ビールや飲むヨーグルトなど、バリエーション豊かなグルメがそろっています。
▼回答者コメント
「園内で焼くパン、地元米雪ほたかを使用したおにぎり等食に対するレベルが高いのと子供が遊べるアスレチック、温泉施設があるので」（50代女性／福岡県）
「乳製品の鮮度が良くて、乳製品が好きな僕みたいな人はすごい魅力的でした。とくに飲むヨーグルトなどとても美味しかったから」（10代男性／福井県）
「サーモンや、川場ヨーグルトなど名物も多く、食べ歩きだけでも一日楽しめる充実度」（40代男性／大阪府）
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)