創刊50周年「JJ」×サンリオがコラボ！ SHIBUYA109阿倍野でポップアップを開催
創刊50周年を迎えたファッション雑誌「JJ」（光文社）は、3月4日（水）〜3月8日（日）の期間、サンリオキャラクターズとスペシャルコラボした「JJ 50 × Sanrio characters POP−UP STORE」を、大阪・阿倍野にあるSHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!で開催する。
【写真】限定デザインを採用！ おしゃれな「トートバッグ」などグッズ一覧
■オリジナルファッションに注目
今回開催される「JJ 50 × Sanrio characters POP−UP STORE」は、「JJ」創刊50周年だけの限定デザインを施したグッズ全12種類が展開される期間限定のポップアップストア。
ラインナップには、「JJ」創刊50周年記念ロゴをサンリオキャラクターズが囲むイラストが描かれた「Tシャツ」や「アクリルジオラマ」、「クリアファイル」、「ステッカー」、「マグカップ」などが用意される。
また、日常使いできる「トートバッグ」や「スマホストラップ」が登場。いずれも、「JJ」らしいオリジナルファッションに身を包んだサンリオキャラクターズたちがキュートなデザインとなっている。
