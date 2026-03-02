アメリカ・イスラエルとイランによる攻撃の応酬は2日も続いています。トランプ大統領は軍事作戦の終了まで「4週間程度かかる」という見方を示しました。

イランによる報復攻撃が続くイスラエルの状況について、現地から中継でお伝えします。

現地時間の午前10時過ぎですが、朝7時ごろから2回、警報があり、その都度ホテルのシェルターに避難しました。イスラエルに入ってからまだ24時間ほどですが、すでに5回、警報を聞いています。

シェルター内でもドンドンという爆音が聞こえましたが、これはイランの弾道ミサイルをイスラエルの防空システムが迎撃している音とみられます。

遅れてシェルターに避難してきた地元の人は、逃げながら外で赤い炎が見えたと話していました。深夜、地下に避難した際には、1歳半の赤ちゃんをつれている人もいました。お母さんに話を聞くと「とても大変だけど仕方が無い」と話していました。

ほかの人にも聞きましたが「大変だけど戦争を支持する」「トランプ大統領に感謝したい」と言う人もいる一方で、「私たちは戦争になれてしまった。こうして生きていかないと私たちの国は成り立たないけど、私たちなりの平和を見つけていきたい」とため息をつきながら話してくれる人もいました。

──イスラエルはイランからの攻撃を防げているのでしょうか。

イランからの攻撃は、これまでに比べても大規模で、イスラエルでの被害も拡大しています。

現地メディアによりますと、中部では1日、ユダヤ教の礼拝所であるシナゴーグに弾道ミサイルが直撃し、地下のシェルターに避難していた9人が死亡、40人以上がけがをしました。

また、イスラエル軍は日本時間2日午前に、レバノンのイスラム教シーア派組織、ヒズボラへの攻撃も開始したと発表しました。ヒズボラはイランとのつながりが深く、ハメネイ師の殺害を受けてイスラエルへの報復攻撃を行うと宣言していました。

イスラエルの攻撃により、ロイター通信は現地の情報として31人が死亡、149人がケガをしたと報じています。中東のテレビ局「アルジャジーラ」は、この攻撃で住民数十万人が避難を強いられていると報じています。