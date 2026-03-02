人気インフルエンサー″しなこ″初の「グミ」をプロデュース
ノースカラーズは、CANDY A・GO・GOと 原宿系動画クリエイター"しなこ"プロデュースのグミを発売。3月2日より全国のコンビニエンスストア・CANDY A☆GO☆GO!にて順次発売する。
しなこのシャンメリージュース風味グミ
シャンメリーアンバサダーである"しなこ"プロデュースのもと、発売されている3種類のシャンメリーに合わせて天然由来の着色料を使用し色合いを再現した。「ライチ味」「ピーチ味」「ミックスフルーツ味」３種類の味わいが楽しめる。
ライチ味は「3Dしなこ型」、ピーチ味は「羽」、ミックスフルーツ味は「りぼん」と形にもこだわり、"しなこグミ"にりぼんや羽をつけて、自分だけのアレンジも楽しめる。
もちぷに食感で、そのまま食べてもトッピングしても可愛い商品となっている。
